今年会有几款：苹果又注册两款新iPad型号

有粉丝表示：快点发布吧，我的钱包已经准备好了。

在过去的几个月里，欧亚经济委员会数据库可谓是爆料苹果新品最靠谱的一个来源了，因为苹果已经在这个数据库了注册了多款新的 iPad、iPhone 和 Mac，而这些产品被认为就是即将要在秋季发布的新品。





在这个月早些时候，苹果就注册了 5 款平板设备，包括了 A1876、A1934、A1979、A2013 和 A2014。不过今天据 Consomac 发现，最近数据库里又增添了两款新的平板：A1895 和 A1980，根据猜测，这些新设备很有可能就是苹果在 2018 年为 iPad Pro 而准备的更新款。

现在媒体普遍认为今年的 iPad Pro 将会引入一些类似 iPhone X 的设计元素，例如更窄的边框、更快的处理器，并且引入原深感摄像头系统来支持 Face ID，这也意味着 2018 款的 iPad 有可能会放弃 Home 键，这将是 iPad 系列产品首次没有加入 Home 键。

Consomac 的发现和之前的报道吻合，其中包括了 11 款不同型号的智能手机和5款不同型号的笔记本电脑，其中苹果昨天已经发布了其中的两款 MacBook Pro。至于 11 款不同型号的 iPhone，目前显示这些设备都将运行 iOS 12 系统，包括 iPhone SE 和 iPhone X，尽管有消息称这两款设备将会停产，但目前看来还有继续销售的可能。11 款 iPhone 的型号分别为：A1920、A1921、A1984、A2097、A2098、A2099、A2101、A2103、A2104、A2105 和 A2106。

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