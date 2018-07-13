LG与苹果达成协议 为iPhone X Plus供OLED

今年iPhone X Plus将要“抽奖”LG屏版，LCD iPhone或是MLCD+屏幕。

众所周知，苹果今年的新一代 iPhone 将包括三款机型：6.5 英寸 OLED 屏的 iPhone X Plus、5.8 英寸的新 iPhone X 和 6.1 英寸的 LCD iPhone。现在可以确定的是，全新一代 iPhone 将会有 LG 屏版本，因为 LG Display 已经与苹果签署智能手机面板供应协议。





据台媒 DigiTimes 援引韩媒 Newspin 的消息称，LG Display 已与苹果签署协议，接下来将为苹果 2018 年新一代 iPhone 提供 LCD 和 OLED 显示面板。此举意味着，苹果将持续减少对三星的依赖，而且 LG 未来将成为苹果第二大 OLED 手机屏幕供应商，而是三星一家独大。消息称，苹果新一代 iPhone 将配备来自 LG Display 生产的显示面板，三款新机型中至少有两款采用。其中，今年 LG 给苹果供应的 OLED 面板量最高达 400 万块（与传闻一致），预计主要用于 iPhone X Plus，并且负责该机型的大部分订单，而 LCD 面板的供应量则为 2000 万，预计主要为价格相对实惠的 6.1 英寸 LCD 机型装配。如果上述 LG 为苹果供应的面板数量是确切的数字，说明苹果自己默认 LCD 机型会比 OLED 机型卖得更好，毕竟 LCD 机型相对 OLED 机型更实惠。与此同时，苹果可能认为 iPhone X Plus 这款特殊机型的出货量相对较低，或许大家猜测中的“价格十分昂贵”最终会成为现实，但这也会促使更多买家转向更实惠的其他机型。另外，到了 2019 年， LG 将进一步扩大 iPhone 显示屏幕的供应。LG 在韩国坡州市建设的 E6 工厂产线主要负责为苹果 iPhone 供应 OLED 面板，随着产能的提高，2019 年的目标是满足 1000 万块 OLED 面板的供应。据此前报道，苹果向 LG 投资了 27 亿美元来打造专门用于 iPhone 的 OLED 生产线。

一直以来，苹果可选择的 LCD 面板的供应商有多家，尤其是日本的夏普和 JDI，这两者为了获得苹果 LCD iPhone 面板的订单，早已投入数百万美元资金打造生产线。不过，去年苹果转投 OLED 面板之后，JDI 便失去了订单业务，而如今 LG Display 仍可成为苹果主要的 LCD 面板供应商，或许说明 LG 提供给苹果的报价有足够吸引力。不过，此前一直有消息称，LG 在 LCD 面板技术上更能满足苹果需求，据称苹果 6.1 英寸的 LCD iPhone 所采用的有可能是 LG 最新 MLCD+ 技术的显示屏。此类面板就是在原有 RGB 子像素的基础上，再增加一个白色的子像素，可以比传统 RGB LCD 面板产生更多的可见白光，所以不仅更节能（预计降低33%），而且还能提高（预计50%）峰值亮度。DigiTimes 此前曾表示，苹果今年将为 iPhone 寻求 6000 万至 7000 万块 LCD 面板的供应量，不过并没有确定所有订单量是否全部用于新款 LCD iPhone。因此，LG 之外兴许还会有其他 LCD 面板供应商，专门为老款 iPhone 生产 LCD 显示屏。当然了，尽管 LG 今年已成为苹果今年两款新 OLED iPhone 的屏幕供应商之一，但是三星仍将是主力供应商。只不过，对于买家而言可能又要“抽奖”了，因为 LG 的 OLED 屏幕在智能手机领域口碑并不好，至少素质上与三星仍有差距，主要体现在普遍的颜色位移和烧屏问题上，包括自家 V30 和谷歌 Pixel 2XL 均遭殃，尚不清 LG 在小规模供应的情况下能否满足苹果高要求的精确规格。

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