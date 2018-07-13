2018苹果教育优惠来袭 Mac系列选购指南

2018苹果教育优惠来了，威锋教你如何选购Mac、MacBook和iMac。

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暑假才刚刚开始，但是苹果现在已经开始为大家盘算下个学期的装备了，返校季优惠活动在7月12日正式拉开大幕，iPad 和 Mac 系列都参与了此次优惠。那么很多朋友可能就会陷入选择困难症了，我们是该买iPad、 Mac 还是 MacBook 呢？今天威锋网就来告诉大家哪款适合你。





现在售价最便宜的 MacBook 是 6928 元起售的 MacBook Air，在本次活动中它的价格降到了 6531 元，要放在以前，可能这款设备会是最受欢迎的，但是因为它的配置实在是有些老，所以除了预算不足的用户，现在会选择它的人应该不会特别多，因此苹果也大方地把 Air 列入了赠送 Beats Solo3 Wireless 的名单中，鼓励大家购买。

购买建议方面，如果你不是为了追求精细的操控（鼠标、触控板和键盘）、专业的软件和超长的续航，那么价格类似的 iPad Pro 或许比 MacBook Air 强。与之相比，MacBook 和 MacBook Pro 的选择会更加多样化一些，MacBook 原本的起售价格为10200/12182元，本次活动中降至 9803/11786 元，配置的选择方面也不容易造成选择困难症，显卡都是 HD Graphics 615 ,内存都是 8GB 1866MHz LPDDR3 ，只有 Core M3 和 i5 、256GB 和 512GB 硬盘的区别。并且 MacBook 是唯一支持金色和玫瑰金色的型号，12英寸屏幕的机身使其成为了最轻薄的 MacBook，再考虑到均衡的性能和优秀的屏幕，MacBook 一定是很多女性用户的首选。带 TouchBar 的 MacBook Pro 在昨天 教育优惠 开启前升级成了8代酷睿 CPU，这可是一项大升级，毕竟八代处理器比七代性能强 30% 可不是闹着玩的。并且新款 MacBook Pro 还升级了此前饱受诟病的二代蝶式键盘，苹果表示三代蝶式键盘更安静且可靠。在补上了处理器和键盘的短板之后，MacBook Pro 瞬间从“不推荐”变成了“非常推荐”的产品。

除此之外，MacBook Pro 的 USB-C 接口的数量也更多，搭载的 Iris Plus Graphics 640/655 核显也更强劲，15英寸更是配备了4GB 显存的 Radeon Pro 555X 显卡。MacBook Pro 系列原本起售价格也同样为 10200 元， 教育优惠 价格为 9803 元，各型号具体优惠见文末。需要注意的是，现在不带 TouchBar 的 MacBook Pro 依然是七代酷睿处理器，所以论购买价值，肯定是新款比较高，如果你平时有 3D 渲染、视频剪辑等高性能需求，而且希望有一定的便携性，那么 MacBook Pro 是不二之选。iMac 系列有21.5英寸和27英寸两款 iMac，还有“性能 怪兽”iMac Pro。我们先来看看21.5英寸的 iMac，搭载七代 Core i5、8GB 内存和 1TB 存储的基础配置原本售价仅 8613 元，活动期间来到了 8217 元。即使是搭载 4K 屏幕的型号，原本起售价也和 MacBook 系列一致，为10200元， 教育优惠 价格则为9803元。

考虑到 iMac 系列的性能并没有非常强，或许更加适合教师固定办公时使用，或者家长买一台在家给孩子学习也不错，毕竟 macOS 上没多少游戏。27英寸的版本则更强调性能，基础版搭载的也是 3.4GHz 的七代 i5，同时还搭载了 4G 显存的 Radeon Pro 570 图形处理器，屏幕分辨率更是高达 5K 5120 x 2880 ，且支持 P3 色域。27英寸的 iMac 原本起售价格为 14165 元，现在 教育优惠 价格为 13372 元。最后的 iMac Pro 则有些恐怖，基础版就搭载了八核 Intel Xeon W 处理器、32GB 2666MHz ECC 内存、1TB 固态硬盘、Radeon Pro Vega 56 图形处理器和 27 英寸 5K 屏幕，原起售价格为39150元， 教育优惠 价格为 35977 元。当然，iMac Pro 还能有更强的性能，比如十八核处理器、128GB 内存、4TB SSD 之类的……

如果你是一位视频剪辑师、3D 建模师或是大型软件开发人员，而且预算足够，那么 iMac Pro 会是不错的选择，因为不管是从外观品味还是性能，它绝对是市面上的不二之选。可能有些朋友会记得 Mac 系列，但是笔者并不建议大家购买 Mac Pro 和 Mac Mini ，因为数年未更新的它们似乎已经不再适用于教育领域了。下附所有参加 教育优惠 产品的价格：MacBook 起售价 9803 元，原价 10200 元；MacBook Air 起售价 6531 元，原价 6928 元；MacBook Pro 13 英寸无 TouchBar 起售价 9803 元，原价 10200 元；MacBook Pro 13 英寸有 TouchBar 起售价 13388 元，原价 14188 元；MacBook Pro 15 英寸有 TouchBar 起售价 17488 元，原价 18688 元；iMac 21.5 英寸 1080P 起售价 8217 元，原价 8613 元；iMac 21.5 英寸 4K 起售价 9803 元，原价 10200 元；iMac 27 英寸 5K 起售价 13372 元，原价 14165 元；Mac Pro 起售价 20213 元，原价 21700 元；iMac Pro 起售价 35977元，原价 39150 元；Mac mini 起售价 3418 元，原价 3557 元（不参加赠送耳机活动）。本次活动将一直持续到 9 月 25 日，只有在 Apple 在线教育商店内购买产品才能够享受 教育优惠 ，同时还有 Beats 耳机作为赠品，详情请见《 苹果返校季教育优惠攻略：折扣、赠品一个不漏 》。同时在购买资格方面，所有幼儿园、小学、中学和高校的学生和老师等雇员都有享受 教育优惠 的资格，在教育商店下单后，苹果可能会对你进行购买资格的验证，请注意邮箱中的新邮件，然后提交所要求的材料。同时今年威锋网联合苹果推出了史上最具诚意的下单活动，现在只要来威锋下单，除了可以享受苹果官方的 教育优惠 之外，还可以获得威锋的多重大礼包，其中包含显卡扩展坞、256GB U 盘、数据线扩展坞和无线充等礼品。＞＞＞ 点击进入苹果教育商店 注：只有从威锋网专属链接进入教育商店才能享受苹果优惠和威锋的三重大礼！

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