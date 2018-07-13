2018 Q2全球PC发货量预估：苹果名列第四

在 Mac 销量改善之际，全球 PC 发货量也在 6 年来首次出现增长。

根据市场分析机构 Gartner 今天公布的最新 PC 出货量预估，2018 年第二季度苹果 Mac 的全球出货量同比增长 3%。





在这个季度，苹果的 Mac 电脑出货量估计为 440 万台，而在 2017 年第二季度为 426 万台。与此同时，苹果的市场份额也略有增长，从 2017 年第二季度的 7% 上升到 2018 年第二季度的 7.1%。

在苹果 Mac 电脑销量改善之际，全球 PC 发货量也全面增长，这是 PC 在 6 年来首次出现增长。据估计，2018 年第二季度全球 PC 发货量为 6210 万台，高于上年同期的 6130 万台。

尽管苹果在 2018 年第二季度实现了销量增长，但该公司在全球仅排名第四，位于联想、惠普、和戴尔之后。联想是全球最大的 PC 销售商，出货量为 1360 万台，紧随其后的是惠普，出货量略低于 1360 万台，而戴尔的 PC 出货量则为 1050 万台。宏碁（Acer）排在第五位，季度出货量为 400 万台。

市场份额方面，联想和惠普以 21.9% 成绩并列榜首，其次是戴尔和苹果，分别为 16.8% 和 7.1%。值得一提的是，与去年相比，全球前五名 PC 厂商的出货量均出现了增长。

Gartner 首席分析师 Mikako Kitagawa 表示:“2018 年第二季度 PC 发货量的增长受到商业市场需求的推动，而消费者市场发货量的下降抵消了这一需求。在消费领域，由于 PC 用户行为的改变，基本的市场结构仍然存在，并继续影响着市场的增长。消费者正在用智能手机完成更多的日常任务，比如查看社交媒体、日历和购物，这降低了消费者对个人电脑的需求。”

苹果 Mac 在美国市场的增长有所放缓，预计发货量为 184 万台，高于上年同期的 181 万台，增幅为 1.7%。苹果也是美国的第四大供应商，排在惠普(#1)，戴尔(#2)和联想(#3)之后。苹果在美国 PC 市场的份额为 12.7%，作为比较，联想为 14.9%，戴尔为 28.6%，惠普为 29.3%。

这几家供应商在美国市场的出货量都有所增长，但是惠普除外，惠普的出货量下降了 0.6%。宏碁在美国市场的表现最好，出货量增长 25.7%。美国市场的整体出货量增长 1.7%，当季总出货量为 1450 万台，而 2017 年第二季度为 1430 万台。

值得注意的是，来自 Gartner 的数据并不是完全准确的，最终的实际出货量可能跟预估数据有所出入。例如，Gartner 去年估计，2017 年第二季度全球 Mac 出货量为 423.6 万台，而实际出货量为 426.6 万台。

苹果 Mac 电脑的销量在下个季度和 2018 年底可能会大幅增长。苹果今天推出了新款 13 英寸和 15 英寸的 MacBook Pro，处理器得到了改进，内存更大，SSD 容量更大，并且使用了第三代蝴蝶键盘。除了新款 MacBook Pro 之外，苹果的其他 Mac 产品线，包括 iMac、MacBook 和 Mac mini，预计也将在 2018 年底前获得更新。

在 Gartner 发布的报告之后，另一家分析机构 IDC 也发布了 2018 年第二季度全球 PC 市场的预测。该报告显示，苹果公司的 Mac 电脑发货量为430.8 万台，而去年同期为 430.3 万台，增长仅为 0.1%。跟 Gartner 一样，IDC 也将苹果列为全球第四大 PC 供应商，根据 IDC 的估计，全球 PC 发货量总体增长 2.7%。

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