Apple Watch将迎首次设计变更: 好处还不少

目前还不清楚机身是否会更大，或者是通过缩小边框来实现屏幕尺寸的增加。

知名苹果分析师郭明錤的最新报告显示，采用新设计的 Apple Watch Series 4 预计将在今年秋季推出，屏幕尺寸将增加 15%。虽然我们没有获得更多的细节，但是该机型可能标志着 Apple Watch 自三年前首次亮相以来的首次设计变更。





郭明錤预计，Apple Watch Series 4 的尺寸将分别为 1.57 英寸(39.9 毫米)和 1.78 英寸(45.2 毫米)，而目前 Apple Watch 的尺寸分别为 38 毫米和 42 毫米。目前还不清楚机身是否会更大，或者是通过缩小边框来实现屏幕尺寸的增加，但这并没有阻止设计师们分享他们自己的概念设计。

此前一直提供苹果爆料的 Venya Geskin 创建了上面的模型，他设想在新的 Apple Watch 上显示一个更大的屏幕，同时保留现有的物理尺寸。在这个设计中，Apple Watch Series 4 屏幕采用圆角设计，并且缩小了边框，实现显示区域的最大化，这有点类似 iPhone X 的显示屏幕。

开发者 Ryan Jones 则根据传闻计算出，屏幕尺寸增加可以分别让 38 毫米和 42 毫米机型的显示区域增加 35% 和 38%。这样的改变将显著增强用户与手表的交互，实现更大的表盘显示和虚拟按钮，手表可以同时显示更多的文本，减少数码表冠的滚动。此外，watchOS 5 承诺为 Apple Watch 设备带来丰富的 HTML 内容，因此更大的屏幕将增强浏览网站和与之交互的体验。

根据不同的行业消息来源，即将推出的 Apple Watch Series 4 可能会使用 micro-LED 屏幕，这种屏幕更轻更薄，可以改善色域、增加亮度和支持更高分辨率。如果今年采用 micro-LED，它可能会为其他硬件改进腾出空间。

郭明錤表示，下一代 Apple Watch 将具备更好的健康监测能力，包括更好的心率功能。这位分析师没有解释这些改进是基于软件还是硬件，但是并不排除两者结合的可能性。

目前 Apple Watch 的心率传感器使用快速闪烁的绿色 LED 灯和光敏光电二极管，在锻炼和呼吸过程中持续监测心率。不仅如此，Apple Watch 还可以在后台根据用户的活动水平，以不同的间隔测量心率，此时它将切换至红外光。

跟一些智能手表不同的是，目前还无法配置 Apple Watch 来一直监控你的心率。Apple Watch Series 4 中的这一功能将是一个受欢迎的改进，但是，如果不采用与当前 Apple Watch 不同的传感器阵列，它是否能够节省电池，目前还无法确定。

另外，郭明錤还认为，Apple Watch Series 4 将采用高容量电池，以提高设备的续航时间。新款 Apple Watch 还将使用固态按钮取代物理机械按键，通过 Taptic Engine 向用户提供触觉反馈，这样的设计改动也可能为更大的电池提供额外的空间。

据说苹果正在测试的另一种可能性是一项心电图(EKG)功能，将两根手指放在 Apple Watch 的两侧即可记录心脏的电活动。这项功能将检测由心跳节奏引起的皮肤电变化，并可能发现心脏的异常。

如果没有意外的话，我们将 9 月份的苹果秋季新品发布会上看到 Apple Watch Series 4 的亮相，届时我们将会获得更多关于这款智能手表的消息。

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