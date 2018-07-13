苹果返校季教育优惠攻略：折扣、赠品一个不漏

除了折扣、送Beats耳机等活动之外，AppleCare和配件也有打折！

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2018 年苹果返校季促销活动已经在 7 月 12 日正式拉开大幕，在官网上，苹果放出了“购买 Mac 或 iPad Pro，受益良多，不限学科”的广告语。当然，重点还是下方“为高校生活购买 Mac 或 iPad Pro，Beats 耳机搭配其中”的口号，除此之外，AppleCare、特定配件等产品也同样参与优惠！





本次 Mac、iMac 、MacBook 系列和所有 iPad Pro 均参与赠送 Beats 耳机的活动，购买符合条件的 Mac 机型将附赠价值 2268 元的 Beats Solo3 Wireless 头戴式耳机，同时还有全新的 Beats Pop Collection 配色可选。购买全系 iPad Pro 则会赠送 价值 1475 元的 Powerbeats3 Wireless 耳挂式入耳耳机，同样提供新配色可选。大家肯定很在意哪些产品参加赠送耳机的活动，首先来看看 Mac，全系 MacBook、MacBook Pro 和 MacBook Air 均符合条件，这意味着购买一台6531元（原价6928元）的 MacBook Air，赠品的价值都高达2268元，同时全系 Mac Pro、iMac 和 iMac Pro 也全部符合赠送 Beats Solo3 Wireless 的条件，在售的 Mac 系列只有 Mac mini 不参加此次活动。

需要强调的是，带 TouchBar 的 13、15 英寸 MacBook Pro 在 7 月 12 日进行了配置升级，不仅升级为 8 代酷睿处理器，而且最高还有 32GB 内存和 i9 处理器的“怪兽版本”。同时所有新款 Macbook Pro 都支持原彩显示技术，最后还有全新的第三代键盘，苹果声称第三代键盘的噪音更低。

iPad 阵营中，仅 iPad Pro 可参与 Beats 耳机优惠活动，可以选择价值1475元的 Powerbeats3 Wireless 或 1177 元的 BeatsX 。不过如果你更喜欢 Beats Solo3 Wireless ，也可以选择它，苹果会在 Beats Solo3 Wireless 2268 元售价的基础上减去 Powerbeats3 Wireless 的售价，也就是说你需要付出 793 元。

接下来我们具体来看看各个机型的价格：MacBook 起售价 9803 元，原价 10200 元；MacBook Air 起售价 6531 元，原价 6928 元；MacBook Pro 13 英寸无 TouchBar 起售价 9803 元，原价 10200 元；MacBook Pro 13 英寸有 TouchBar 起售价 13388 元，原价 14188 元；MacBook Pro 15 英寸有 TouchBar 起售价 17488 元，原价 18688 元；iMac 21.5 英寸 1080P 起售价 8217 元，原价 8613 元；iMac 21.5 英寸 4K 起售价 9803 元，原价 10200 元；iMac 27 英寸 5K 起售价 13372 元，原价 14165 元；Mac Pro 起售价 20213 元，原价 21700 元；iMac Pro 起售价 35977元，原价 39150 元；Mac mini 起售价 3418 元，原价 3557 元（不参加赠送耳机活动）。iPad Pro 10.5 英寸 WiFi 64G/256G/512G 售价 5004/6194/7780 元 ，原价 5143/6333/7979 元；iPad Pro 10.5 英寸 WiFi+Cellular 64G/256G/512G 售价 6095/7285/8871 元，原价 6234/7424/9010元；iPad Pro 12.9 英寸 WiFi 64G/256G/512G 售价 6194/7384/8970 元， 原价 6333/7523/9109 元iPad Pro 12.9 英寸 WiFi+Cellular 64G/256G/512G 售价 7285/8474/10061 元，原价 7424/8613/10200元。iPad WiFi 32G/128G 售价 2367/3160 元，原价 2565/3359 元（不参加赠送耳机活动）；iPad WiFi+Cellular 32G/128G 售价 3359/4152 元，原价 3557/4350 元（不参加赠送耳机活动）；iPad mini 4 WiFi 128G 售价 3121 元，原价 3259 元（不参加赠送耳机活动）；iPad mini 4 WiFi+Cellular 128G 售价 4211 元，原价 4350 元（不参加赠送耳机活动）。可以看到除了赠送 Beats 耳机之外，此次返校促销优惠力度很大，iPad Pro 普遍有 140 元到 200 元的折扣，MacBook 则有 400 到 1200元的折扣，同时根据配置不同还有更高的优惠，定制版优惠最高可超过5500元。除了 Mac 和 iPad Pro 之外，别忘了其他配件和服务的折扣哦，这次苹果还提供了Apple Pencil 等配件和 AppleCare 、 Apple Music 的折扣。其中 Mac 系列和 iPad Pro 的 AppleCare 提供了八折优惠，AppleMusic 现在五折优惠，每月仅需5元，而 Apple Pencil 的价格从741元降到了662元，有 iPad Pro 和新 iPad 的用户可以关注一下。

需要注意的是，只有在 Apple 在线教育商店内购买产品才能够享受 教育优惠 和附赠耳机。同时在购买资格方面，所有幼儿园、小学、中学和高校的学生和老师等雇员都有享受 教育优惠 的资格，在教育商店下单后，苹果可能会对你进行购买资格的验证，请注意邮箱中的新邮件，然后提交所要求的材料。同时今年威锋网联合苹果推出了史上最具诚意的下单活动，现在只要来威锋下单，除了可以享受苹果官方的 教育优惠 之外，还可以获得威锋的多重大礼包，其中包含显卡扩展坞、256GB U 盘、数据线扩展坞和无线充等礼品，快来威锋选购吧。本次活动将一直持续到 9 月 25 日，所以大家可以慢慢选购，并且现在新 MacBook Pro 刚刚上架，还没有开售，如果你有购买计划，不妨再等几天，毕竟八代 CPU 和三代蝶式键盘都是比较大的提升。最后，祝愿各位莘莘学子和教职工们能在新学期开始前挑选到自己心仪的装备，为下学期的工作、学习打好基础！＞＞＞ 点击进入苹果教育商店 注：只有从威锋网专属链接进入教育商店才能享受苹果优惠和威锋的三重大礼！

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