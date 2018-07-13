外媒评新款MBP第三代键盘：没有太大改动

我们还不清楚是否已经解决了之前蝶式键盘曝出的按键粘滞、无响应的问题。

根据苹果的介绍，今天发布的 2018 款 MacBook Pro 的键盘采用蝶式结构，按键稳定性是传统剪刀式结构的 4 倍，并且手感更舒适，能带来更安静的输入体验。不过，到目前为止，我们还不清楚是否已经解决了之前蝴蝶键盘曝出的按键粘滞、无响应的问题。对于这个第三代键盘，多家外媒发表了看法，一起来看看吧。





TechCrunch 说，新键盘并没有什么不同：

我可以肯定地说，这个键盘明显比之前更安静。我还没有进行横向对比，但是作为一个每天使用第二代键盘的专业人士，我可以肯定改进是显而易见的。

除此之外，从机械的角度来看，新键盘真的没有什么不同。蝶式结构是相同的，键程也一样。苹果公司不会透露他们是如何让键盘输入更加安静的，但这确实是一个进步。

TechCrunch 推测，苹果可能没有足够的准备时间来彻底重新设计 2018 年 MacBook Pro 的键盘，尽管这方面已经有多年的传闻。

iMore 在报道中说，希望键盘的可靠性可以提升：

（新款 MacBook Pro）有一个新的键盘，或者更确切地说，稍微新的。第三代蝶式结构并不是剪刀式键盘的粉丝们想要听到的，但苹果相信这是一种更好、更稳定、更精确的打字体验，并将继续坚持下去。

重新设计的第三代键盘的重点在于减少按键声，根据苹果公司的说法，这是他们在关于新键盘这方面收到的最强烈的反馈，但是我希望，键盘的可靠性将会提高。

The Verge 则表示，苹果说第三代键盘不是为解决键盘问题而设计的：

苹果说，这款新的第三代键盘并不是为解决这些问题而设计的。事实上，苹果公司代表极力坚持认为，键盘问题只影响了很小很小的一部分用户。

当我们询问苹果的代表如何使键盘更安静时，他们拒绝具体说明。

这可以用两个原因来解释：一是苹果没有对键盘进行任何结构性修改，以解决其服务计划中列出的问题；二是苹果并不想公开承认这一点。

Engadget 也认为，根据苹果的信息，“按键的稳定性和精度保持不变”：

第三代键盘可能比之前安静。虽然本周我有几分钟的时间来试用它，但我还没准备好做出任何判断。首先，我从来没有想过 MacBook Pro 的键盘一开始就这么吵，而且当我本周有机会尝试的时候，也没有机会进行并排测试。根据苹果公司的说法，这款键盘的稳定性和精确度似乎并没有改变。

就目前的情况而言，在经过多年的客户抱怨和几起诉讼案件之后，苹果公司于上月启动了一项全球服务计划，免费为 2015 年以来的 MacBook 和 2016 年之后的 MacBook Pro 提供键盘维修服务，已经付费维修的用户还可以获得退款。

已经有不少用户表示，在受到影响的 MacBook 和 MacBook Pro 的键盘中，当灰尘或面包屑之类的小颗粒被卡在键帽下面时，可能会遇到粘滞、反应迟钝或功能不一致的问题。

至于 2018 年 MacBook Pro 的第三代键盘是否已经解决了上述问题，我们可能要等到新机拆解和体验报告发布之后才能得到答案。

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