多接口时代终结：2015款MacBook Pro停售

对于喜欢多接口的用户来说，2015 款 MacBook Pro是个不错的选择。

随着 2018 年款 MacBook Pro 的发布，苹果公司已经停止销售 2015 年发布的 MacBook Pro，标志着属于这款笔记本的时代已经终结。





不过，到目前为止，苹果公司的清仓产品界面仍在继续销售一款 15 英寸的 2015 款 MacBook Pro 笔记本电脑，这些都是全新的、未开封的产品，不是翻新机型哦。

对于那些更喜欢拥有丰富的连接选项的 MacBook Pro 用户来说，2015 年发布的版本是不错的选择，它拥有两个 Thunderbolt 2 和 USB-A 接口、一个 HDMI 端口、一个 SD 卡插槽和一个 MagSafe 磁性充电接口。

相比之下，2016 年及之后的 MacBook Pro 拥有两个或四个 Thunderbolt 3 端口（这取决于型号），充电、USB、DisplayPort、HDMI 和 VGA 都通过一根线缆搞定。USB-A 接口、HDMI 端口、SD 卡插槽和 MagSafe 磁性充电接口已经被移除。

随着 2015 年款 MacBook Pro 下架，新款 MacBook Pro 现在只剩下 Thunderbolt 3 接口了。那些想要扩展连接而不想使用适配器的用户现在只能使用过时的 MacBook Air，它配有 Thunderbolt 2、两个 USB-A 接口、一个 SD 卡插槽和 MagSafe 2。

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