数据：iPhone 6是故障率最高的iPhone机型

最近的软件更新给 iPhone 6 的电池寿命带来了负面影响。

一家安全公司的最新研究发现，iPhone 6 和 iPhone 6s 比其他任何一款 iPhone 机型都更有可能出现故障。然而，三星的故障率也是所有智能手机制造商里最高的。





根据 Blancco 本月发布的最新报告，iPhone 6 的故障率最高，达到 22%，iPhone 6s 的故障率为 16%，排在第二。其他活跃的 iPhone 机型的故障率都在 10% 以下，iPhone X 和 iPhone 8 Plus 只有 3%。该公司指出，最近的软件更新给 iPhone 6 的电池寿命带来了负面影响。

不过，Blancco 称，三星整体的失败率为 27.4%，是所有安卓厂商中最高的。这个数字也远高于 iPhone 6 的 22%。

该报告还发现，蓝牙是最可能影响 iOS 设备的性能问题，其次是 Wi-Fi、耳机和移动数据，而性能则是 Android 最大的问题，其次是摄像头、麦克风和电池充电。

此外，Blancco 发现，目前已经有 74.3% 的 iOS 设备运行 iOS 11，iOS 10 的设备安装率为 17.7%。与此同时，有超过 50% 的 Android 用户仍在使用 Nougat 这个 2016 年开始使用的操作系统。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。