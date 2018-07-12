2018苹果教育优惠 iPad选购指南

2018苹果教育优惠来了 威锋教你如何选购iPad

>>>点击进入苹果教育商店





每年苹果都会针对教育市场提供专属的教育优惠，今年与往年一样，教育优惠如期而至。iPad作为教育优惠中的主力军至关重要，而对于广大学生和教师群体来说，怎么选购iPad成为了一大难题，今天我们针对今年的所有iPad型号进行逐一分析，看看到底哪款iPad适合你。





选哪款iPad？

iPad 2018

今年的2018款iPad可能是所有iPad中销量最高的一款也是最值得推荐的一款，2018款 iPad在屏幕上搭载了一块9.7英寸视网膜，虽然今年的非全贴合屏幕让2018款的iPad受尽骂名，尤其是相较前代的退步，但是A10 Fusion 芯片的加持和支持Apple Pencil 又让它成为了性价比王者。从实际体验来看，非全贴合的屏幕其实对实际观感影响不大，更多的是消费者的心理心理落差，毕竟贴合工艺竟然还不如前代。如果你是高端iPad的用户那你肯定能感受到这种差距，但对于大多数第一次拥有iPad的用户来说，这个真不是问题。但是A10 Fusion却是实实在在提升了日常使用体验，A10 Fusion目前可以应付市面上大部分游戏，王者荣耀和吃鸡都不在话下。苹果选择了在屏幕上节省成本，在处理器上补足出来，我认为是最明智的选择。在存储容量上2018款iPad提供32GB和128GB存储，都是老套路了。对于大多数学生和教师群体来说，2018款的iPad就足够了。今年 教育优惠 后的WiFi版的价格分别是2367元和3160元，更推荐128GB WiFi 的版本。





iPad Pro

今年仅有iPad 仅有Pro系列参加送耳机活动，所以iPad Pro的购买竞争力直线上升。作为生产力工具的iPad Pro在所有的元器件上都选择了苹果目前最顶尖的，无论是120Hz刷新率支持原彩显示的视网膜屏幕，还是傲视全场的A10X Fusion 芯片都给你提供了目前你能享受到的最顶尖的平板体验。在性能上自然是不必说，A10X Fusion在平板市场一骑绝尘。不过今天我想说的是这块120Hz刷新率的屏幕，因为见过的人没有不被它折服的。这是一种“丝滑”的感觉，当你在屏幕上配合Apple Pencil 滑动时能感受到的不仅仅是A10X Fusion 带给你的反应速度的快，还能感受到屏幕快过你反应时间的不可思议。同时这种高刷新率的屏幕对于Apple Pencil简直是黄金搭档，对于很多美术专业的学生和教师都是不错的选择，当然对于一些需要用到高性能软件的专业，iPad Pro几乎是你唯一的选择。iPad Pro在屏幕上提供10.5和12.9两款尺寸，除了尺寸大小，这两款iPad没有任何区别，存储容量上iPad Pro 提供64/256/512GB存储，大家可以根据自己的需求选择。

iPad mini 4

事实上iPad mini 4不是很值得推荐，128GB版本的价格和2018款的iPad 128GB的版本相差不多。不过作为小尺寸的iPad，7.9英寸大小的视网膜屏幕比市面上大部分安卓平板都要漂亮、舒服许多。6.1毫米的厚度也让iPad mini 4成为所有iPad中最轻轻薄最小巧的平板电脑，这可能会击中不少在乎尺寸的人的心。A8 芯片可以应付日常的小游戏，而至于轻量级的影音就更不再话下了，不过要是想玩现在主流的王者荣耀或者吃鸡游戏就可能有点力不从心了。

事实上我觉得iPad的最佳使用场景就是在家躺床上舒舒服服刷新闻、刷抖音，即使7.9英寸的iPad外出携带也很不方便，而回家躺在床上，这时候对便携性、耗电的需求都会大幅下降，而对屏幕需求就有了提升，这时候平板电脑就成为了比手机好一万倍的选择。iPad mini 4仅提供128GB容量版本，这简直是一众选择困难症的福音。目前 教育优惠 后的iPad mini 4仅需3121元起，这对于喜欢小尺寸的用户的确是个不错的选择，当然前提是你对游戏需求不大。

选哪个容量？

日常使用来说，对于日常使用的用户32GB基本够用，但是如果你是游戏用户或是影音用户，那最好64GB起步了。因为现在随随便便游戏和高清视频都会占据好几个G的空间，尤其是长时间使用后产生的游戏缓存绝对让小容量捉襟见肘。至于128GB和256GB完全看个人需求，这里建议选择你能承受范围的最高容量，你以后绝对不会后悔。

选WIFI还是WIFI+蜂窝数据版本？

建议选择WiFi版本就足够了，事实上，现在到处都有WiFi，在没有WiFi的条件下可以用手机开热点，而且iPad的大多数使用场景都比较固定，所以更建议选购WiFi版本的。同时仅WiFi版本的在价格上要比WiFi+蜂窝数据的普遍低1000元，这个钱拿来升级容量显然更划算。

选哪个颜色？

每款iPad都提供了最基本的银色、深空灰色和金色，这也是最经典的三款颜色，百看不腻（不包括金色）。苹果还在10.5英寸的iPad Pro上提供了玫瑰金这个颜色，这个颜色的版本苹果的调色还是非常漂亮的，大家有机会可以去实体店看一下，应该能打动不少女性用户的芳心。

要不要买Apple Pencil？

直接说结论，建议相关专业的学生和教师购买Apple Pencil，尤其是想购买iPad Pro的用户，因为它真的可以提升你的效率。而2018款的由于屏幕贴合工艺等问题，体验不如iPad Pro，不建议购买。Apple Pencil今年 教育优惠 后的价格为662元，需要注意，Apple Pencil不支持iPad mini 4。

教育优惠降价汇总

2367

3160

3359

4152

送耳机

5004

6194

7780

6095

7285

8871

送耳机

6194

7384

8970

7285

8474

10061

3121

4211

iPad 2018（不送耳机）：降价前 WiFi版 32GB 2565元 128GB 3359元降价后 WiFi版 32GB元 128GB降价前 WiFi版+蜂窝数据 32GB 3557元 128GB 4350元降价后 WiFi版+蜂窝数据 32GB元 128GBiPad Pro 10.5（）：降价前 WiFi版 64GB 5143元 256GB 6333元 512GB 7919元降价后 WiFi版 64GB元 256GB元 512GB降价前 WiFi版+蜂窝数据 64GB 6234元 256GB 7424元 512GB 9010元降价后 WiFi版+蜂窝数据 64GB元 256GB元 512GBiPad Pro 12.9（）：降价前 WiFi版 64GB 6333元 256GB 7523元 512GB 9109元降价后 WiFi版 64GB元 256GB元 512GB降价前 WiFi版+蜂窝数据 64GB 7424元 256GB 8613元 512GB 10200元降价后 WiFi版+蜂窝数据 64GB元 256GB元 512GBiPad mini 4（不送耳机）：降价前 WiFi版 128GB 3259元降价后 WiFi版 128GB降价前 WiFi版+蜂窝数据 128GB 4350元降价后 WiFi版+蜂窝数据 128GB除了常规的降价，购买iPad Pro系列还可免费赠送价值1475元的Powerbeats3 Wireless 入耳式耳机或价值1177元BeatsX 无线入耳式耳机，或者选择加价793元获赠价值2268元的Beats Solo3 Wireless 头戴式耳机。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。