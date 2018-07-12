苹果更新MacBook Pro：配置显著提升

本次更新的几个关键词：英特尔第八代处理器、原彩显示技术、第三代键盘，T2芯片。

和以往对 Mac 产品进行配置上的更新一样，苹果今天晚上再次悄悄地为 MacBook Pro 进行了升级，尽管本次升级并没有带来外观上的变化，但是配置上却带来了一些显著的提升，接下来就让我们一探究竟。





今晚更新的机型包括了 13 英寸和 15 英寸的 MacBook Pro，新款 MacBook Pro 开始使用英特尔的第八代酷睿处理器（六核及四核）。

其中苹果带来了 Touch Bar 版本的四核 13 英寸 MacBook Pro，而无 Touch Bar 版本的 13 英寸型号则依然维持在双核配置。值得一提的是，15 英寸 MacBook Pro 开始采用六核处理器。且可选配 32GB 内存。所有新款 Macbook Pro 都支持原彩显示技术，最后还有全新的第三代键盘，苹果声称第三代键盘的噪音更低，

苹果表示：第八代英特尔处理器将 MacBook Pro 的运算性能提升到了新的高度。15 英寸机型现在可配备六核英特尔 i9 处理器，处理速度最快可比上一代提升 70%，Turbo Boost 最高可达 4.8GHz。而配备触控栏的 13 英寸 MacBook Pro 则采用四核处理器，速度最快可达上一代的两倍。因此，即使是编写代码、渲染三维模型、添加特效、层叠多条音轨或视频编码等高度专业的处理任务，你都能完成得更顺畅，更迅速。

另外，13 英寸和 15 英寸的 Touch Bar 款新 MacBook 还配备了 T2 芯片，这是最先出现在 iMac Pro 中的一款芯片。它进一步提升了 MacBook Pro 的安全性，Apple T2 芯片包含一个安全隔区协处理器，为安全启动和加密存储功能打下了坚实基础。它还整合了多个独立控制器，包括系统管理控制器、音频控制器和固态硬盘控制器。此外，Apple T2 芯片更为 MacBook Pro 带来了熟悉的声音：嘿 Siri。它随时准备着为你打开 App、查找文档、播放音乐，或回答你的问题。

目前，新款 MacBook Pro 均已经出现在苹果中国官网中，但显示“机型将在获得批准后发售”。新款 MacBook Pro 的国行售价也已经公布，13英寸新机型的标配款价格分别为 14,188 元和 15,788 元，15 英寸新机型的标配款价格则分别为 18,688 元和 21,988 元。

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