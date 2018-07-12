日本指责苹果触犯反垄断法 后者已修改合同

运营商补贴过去联通等运营商也搞过，现在似乎销声匿迹了。

7月11日，日本监管机构发表声明称，苹果可能存在违反反托拉斯法的行为，也就是我们常说的“反垄断法”。具体来说，苹果强迫软银、KDDI 等日本电信运营商以更低的价格出售 iPhone，继而收取更高的月费，导致用户无法做出公平的选择。







图片来自日经亚洲

日本公平贸易委员会（JFTC）表示，苹果日本公司要求 NTT Docomo 、KDDI 和 SoftBank 这三大运营商为自家 iPhone 提供更多补贴，来帮助 iPhone 以更低的价格销售。JFTC 表示，苹果要求运营商为 iPhone 提供更多补贴，这导致对方只能够提高用户的月费，这侵犯了用户的选择权。其实除了对“补贴”的调查之外，JFTC 还对苹果日本公司提出了另外四项指控，但是调查后他们表示其他三项都并没有违反反垄断法。不过即使如此，苹果日本公司也已经承诺将会修改和以上三家运营商签订的销售合同，以符合日本的反垄断法。新的合同中，运营商仍然需要提供补贴，但是用户可以自行选择没有补贴、但月费更低的方案。根据 MM 研究所的数据，在日本销售的智能手机中，每两部就有一部是 iPhone，这应该是 iPhone 市场份额最高的一个国家和地区了。再加上此前运营商们的补贴，这使得日本市场成为了苹果的摇钱树之一。对此美国联邦贸易委员会也表示不合理：运营商以折扣价格出售 iPhone，这让苹果拥有了比三星和其他本土企业更多的优势，但因为月费又上涨了，所以运营商其实没有损失，最后这部分的成本都转嫁给了消费者，他们签署的运营商合同普遍长达2到4年，而且月费昂贵。

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