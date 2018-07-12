11英寸iPad Pro和新Apple Watch可能长这样

总的来说，iPad Pro 和 Apple Watch 新机都在向 iPhone X 靠拢。

分析师郭明錤今天发布了一份报告，对苹果的秋季 iPad Pro 和 Apple Watch 系列进行了预测。基于这份报告，外媒 9to5Mac 对这两款新产品的设计进行了设想。





郭明錤预测 Apple Watch 将会使用更大的显示屏。虽然我们在过去也曾听到过类似的消息，但这是第一次有人提出具体的 1.57 英寸和 1.78 英寸显示屏。

目前 Apple Watch 的 38 毫米和 42 毫米机型的面板边框并不算小。因此，如果新款 Apple Watch 增大屏幕尺寸的话，可以缩小屏幕边框，而不需要改变手表的整体尺寸。考虑到这一点，9to5Mac 比较了 Apple Watch Series 3 和所谓的 Series 4 的尺寸。如果边框明显变小，就有必要使用类似 iPhone X 的弧形边角显示方式。







由于 Apple Watch 现在的显示屏很小，小小的改变就能显著提高设备的可用性。照片可以显示更多的细节，手表可以显示更大的数字，并且同时显示更多的文字，这也意味着用户可以减少数码表冠的使用，延长设备的寿命。

郭明錤还预计今年秋季将推出两款新的 iPad Pro。第一款是 12.9 英寸的升级版，第二款是全新的 11 英寸机型。预计这两款机型都将放弃带有 Touch ID 的 Home 键，转而使用 Face ID。







根据从 iPhone X 上获得的提示，这两款新 iPad Pro 在移除 Home 键后，其边框会显著减少。12.9 英寸的 iPad Pro 可以在保留相同尺寸的显示屏的同时缩小机身，而 11 英寸的 iPad Pro 的机身则跟目前 10.5 英寸版本差不多大。

去年，苹果在 iPhone X 中首次引入了 Face ID，并且通过屏幕顶部的凹槽来放置 TrueDepth 系统的各个组件，因此用户可能会问，新款 iPad Pro 会使用刘海屏吗？事实上，iPhone X 的凹槽高度与 10.5 英寸 iPad Pro 的边框差不多。如果苹果选择让这两款新 iPad Pro 的顶部和底部的边框与现有尺寸一致，它们就可以避免这一凹槽的出现。

此外，郭明錤还对今年下半年将发布的苹果产品进行了预测，包括三款新 iPhone 和 Mac 等等。你对哪款苹果产品最感兴趣呢？一起来聊一聊吧。

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