苹果发布macOS Mojave beta 3的修改版本

修改版本解决了部分用户遇到的反馈助手（Feedback Assistant）意外退出的问题。

一周前，苹果向开发者发布了 macOS Mojave 系统的第三个 beta 版本。而现在，苹果发布了对该 beta 版本的更新，解决了部分用户遇到的反馈助手（Feedback Assistant）意外退出的问题。





在上周发布 macOS Mojave 第二个公测版之前，苹果似乎已经解决了这个问题，他们目前正在向新下载更新的开发者发布补丁。此外，苹果公司还向之前安装了 macOS Mojave beta 3 的开发者提供修改后的版本。

反馈助手允许公测人员和开发者提交苹果预发布软件的 bug 和其他问题，以确保此类问题不会影响今年晚些时候的正式发布。

已经注册苹果 beta 版软件计划的开发者可以通过 Mac App Store 的软件更新机制下载 macOS Mojave 的测试版。不过，后续的 beta 将通过系统偏好设置中的软件更新图标进行安装。

在安装macOS Mojave之前，小编建议各位进行一次 Time Machine 备份，而且不要在主设备上升级，因为 beta 版本不够稳定，而且经常会出现一些问题。

macOS Mojave 于 6 月份在 WWDC 大会上亮相，这个系统新增了一系列新功能，比如全系统黑暗模式等等，它将在未来几个月以测试版的形式发布，这样苹果就可以在秋季发布正式版本之前找出漏洞，并解决问题。

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