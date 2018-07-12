新一代iPhone将支持eSIM: 运营商表示很慌

消费者可能会倾向于先购买硬件，然后再决定选择哪家运营商。

距离苹果 2018 年秋季发布会还有两个月时间，消费者对下一代 iPhone 的热情高涨，但是对于移动运营商来说，新款 iPhone 可能会让他们感到不快。





一份最新的报告显示，苹果可能会在下一代 iPhone 中加入一款 eSIM 芯片。传统的塑料 SIM 卡需要放在卡托盘上，然后推入卡槽中。如果没有它，手机就无法获得运营商服务。但是，eSIM 是一种芯片，它实际上是被焊接到手机的电路板上的。除了不需要 SIM 卡托盘之外，eSIM 甚至不需要消费者前往运营商营业厅更换 SIM 卡。

从消费者的角度来看，这将是一个令人消费的消息，当然，运营商除外。只要有了 eSIM，iPhone 用户就可以在运营商之间随意切换，更换手机 SIM 卡这部分麻烦将不复存在。消费者需要做的就是注册服务并等待运营商的自动激活。

如果苹果在今年秋天发布的新款 iPhone 中加入 eSIM 芯片，这可能标志着运营商和用户之间的关系的终结。消费者可能会倾向于先购买硬件，然后再决定选择哪家运营商。简单地说，运营商将开始失去控制，这必然会让他们感到担忧。

值得注意的是，苹果已经在 Apple Watch Series 3 中使用了 eSIM 技术，因此，将这种芯片应用到最新款 iPhone 手机上也不是不可能。

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