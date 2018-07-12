苹果2018下半年全线更新：基本上就这些了

郭老师说，苹果正在为 2018 年下半年的整个产品线进行更新。

据知名苹果分析师郭明錤今天公布的一份新投资者报告显示，苹果正在为 2018 年下半年的整个产品线进行更新，预计 iPhone、iPad、Mac mini、MacBook Pro、iMac 和 Apple Watch 将会推出新产品。





郭明錤分享的大部分内容之前都有提到过，但是在苹果今年秋天将推出什么新产品方面，这位分析师提供了一个很好的概述，一起来看看吧。

iPhone：目前有三款 iPhone 在开发中，两款 OLED 型号分别为 5.8 英寸和 6.5 英寸，还有一款较便宜的 LCD iPhone 机型为 6.1 英寸。这三款机型都将采用 Face ID 和 A12 处理器。两款OLED机型将采用双摄像头设计，但低成本 LCD 机型仍然会使用单摄像头设计。

iPad Pro：苹果公司正在研发两款新的 11 英寸和 12.9 英寸的 iPad Pro，这两款产品都配备了与 iPhone X 类似的全屏设计，没有 Home 键，苹果公司则将 Touch ID 换成了 Face ID。

Mac mini ：郭明錤并没有提高很多关于 Mac mini 的信息，但他表示，预计新款 Mac mini 将会对处理器进行升级，这个系列已经有 1300 多天没有更新了。目前还不清楚新机型是否会包括其他的升级，比如重新设计的机身等等，但至少会有一些新东西。

MacBook Pro：预计处理器将得到升级。

MacBook：预计处理器将得到升级。

新款低价笔记本电脑：郭明錤认为苹果正在设计一款新的低价笔记本电脑。他最初说这款产品将出现在 MacBook Air 系列中，但现在他改变了主意。此前有传言称，这款产品可能是一台 12 英寸的 MacBook，因此苹果可能打算推出一款全新的低成本笔记本电脑，以取代 MacBook Air 系列。

iMac：郭明錤预计 iMac 会有一个重要的显示性能升级，但他没有详细说明这将带来什么，我们目前还没有听到更多关于 iMac 的传闻。他说，与其他 Mac 电脑一样，iMac 也将获得处理器更新。

Apple Watch：苹果公司正在研发两款 2018 年新款 Apple Watch，它们将拥有更大的显示屏和更强大的心率检测功能。这两款苹果手表的尺寸分别为 1.57 英寸(39.9 毫米)和 1.78 英寸(45.2 毫米)，大约比目前的型号大 15%。至于新款 Apple Watch 本身是否会更大，或者更大的显示屏是否会减少边框，目前还没有明确的消息。

郭明錤在这份报告的结尾指出，备受期待的 AirPower 无线充电板和第二代 AirPods 无线耳机将在 2018 年第三季度投入大规模生产，这意味着它们将在秋季末进入市场。苹果公司在 2017 年秋天首次发布了 AirPower，但据报道，它的生产出现了一些问题。最近有传言称，苹果计划在 9 月份将这款充电配件推入市场。

遗憾的是，郭明錤并没有透露我们在什么时候可能会看到苹果其他产品线的更新，但该公司可能计划在 9 月的秋季新品发布会中推出所有新产品。按照苹果之前的做法，每年秋天的新品发布会通常在 9 月的第一周或第二周举行。

不过，苹果过去也曾经在 10 月份举行过单独的发布会。因此，除了三款新 iPhone 之外，Mac 和 iPad 也有可能推迟到 10 月份才会跟我们见面。

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