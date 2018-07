论廉价 微软Surface Go是苹果iPad 6杀手？

微软史上最小最轻最便宜的Surface,与苹果iPad刚正面比拼,够格了吗?

7 月 10 日,微软终于推出了传说中的廉价 Surface 平板电脑 Surface Go,微软称称其为迄今最小巧、最轻薄且最经济实惠的 Surface,支持完整 Windows 操作系统,399 美元起售,主打轻量级、高效、可以让更多人使用。关键是,这是一款微软主要针对教育市场推出的全新设备,微软希望能够为学生提供全新多功能、具有惊人价值和优秀体验的学习工具。





虽然 Surface Go 是 Surface 产品线的延续,但是说到“廉价”“平板电脑”“教育市场”“学生”这些关键词时,相信谁都应该会联想到苹果 9.7 英寸 iPad。苹果这一产品线不仅始终在平板电脑市场占据主导地位,而且在教育领域也有了新的延伸,今年 3 月份苹果发布的第六代 iPad 更加明确了 iPad 对教育市场的意义。很显然,微软 Surface Go 的诞生就是为了与苹果第六代 iPad 直接竞争而来。所以现在问题来了,究竟 Surface Go 能够成为 2018 年新款 9.7 英寸 iPad 合格的对手吗?或者说 Surface Go 是 iPad 6 杀手吗?先从一些基本的产品规格和特征对比入手。首先最重要的是显示屏,微软为 Surface Go 配备了 10 英寸的 PixelSense 显示屏幕,分辨率为 1800×1200 像素(217 ppi),宽高比为 3:2。而苹果第六代 iPad 则是 9.7 英寸的 Retina 视网膜显示屏,稍小一点,但分辨率为更高的 2048×1536 像素(264 ppi)。

两款产品都支持手写笔,Surface Go 支持具有 4096 级压感、低触控笔视差、低延迟和精确度的 Surface Pen 触控笔,可实现准确的笔记记录、绘图和计算机辅助设计。iPad 6 支持 Apple Pencil,但由于没有 iPad Pro 的 ProMotion 技术实现可自动调节的屏幕刷新率,最高刷新率也仅 60Hz,达不到 120Hz,所以自然实现不了 Pro 级“像素级别的精准度书写、标注和绘画”。不过,如果只是面向教育市场,只要能够满足学生的基本书写记笔记和绘图,就相当于提供了比较友好的体验,专业级并不在“廉价”设备的讨论范凑内。

Surface Go 和第六代 iPad 都是针对超便携而设计的平板电脑,前者为了更便携做了明显的圆角处理,但整机还是比第六代 iPad 更长(245mm比240mm)、更宽(175mm比169.5mm)、更厚(8.30mm比7.5mm),而且还更重(522g比469g),所以在便携性上苹果的第六代 iPad 占优势,但也不是很大的优势,毕竟小了 0.3 英寸。

其实 Surface Go 之所以显得更重,除了尺寸 更大之外,主要还是体现在平板自身的多功能性上,因为机身背部集成了全摩擦铰链一体式支架,其开合角度最大可延伸至 165 度,能让用户随时随地轻松地从平板模式转换至笔记本电脑模式。在处理性能方面,Surface Go 并不一定是更好的选择。这款设备没有搭载强大的酷睿处理器,而是选择了更低端的英特尔第七代 Kaby Lake 奔腾金牌处理器 4415Y,但性能上也能够完美地运行 Windows 10 操系统了。当然了,平板默认预装的是 Windows 10 S 版系统,用户可以免费升级到 Windows 10 Pro。

在处理器选择上,可能很多人更看好英特尔 Core i5 或 i7 这类更强大的低电压处理器,但微软显然更多从成本进行考虑,而且只要奔腾芯片能够应付基本的任务就已经达到目的了,因为这款产品的定位就是教育市场,主要面向学生群体,而不是游戏玩家或对密集任务有需求的办公室专业人士。第六代 iPad 搭载的是苹果 A10 Fusion 芯片,这是一枚四核处理器,Geekbench 跑分性能理论上可以媲美 Skylake 架构的 Y 系入门级 Core i7 超低功耗芯片,仅标配 2GB 内存。不过,苹果最出色的地方就在于,能够通过硬件和软件优化来提高性能,而且 app 严格管控效率高,可以让 iOS 设备在低内存的情况下仍保持流畅。

所以说,在两款设备处理器的 GPU 性能都不出众的情况下,iPad 6 上运行 app 绝大多数都能比 Surface Go 更加稳定、流畅,甚至可以用于剪辑 4K 视频和体验 AR 增强现实。另外,续航上虽然 Surface Go 标称 9 小时视频播放,比 iPad 6 少 1 小时,但历来 Windows 平板的续航都比官方标称的更短,而 iPad 续航通常让人放心。储存容量上,Surface Go 内存和储存容量最大可以选配 8GB 内存和 256GB 的 SSD 固态硬盘,即便用户选择的是 64GB 的 eMMC 版本或 128GB SSD,也还是可以通过 microSD 卡插槽额外增加存储空间。

相比之下,苹果第六代 iPad 不仅顶配最高只有 128GB 存储容量,而且还不支持 microSD 卡扩展。苹果对云存储的投入巨大,因此用户如果需要更多空间,苹果希望他们将自己的文件保存到 iCloud 云端中。再说摄像头,两款设备的相机原生素质都比较一般,Surface Go 和第六代 iPad 的背部都配备了 800 万像素的摄像头,正面是 500 万像素的摄像头。在功能上,微软为前置摄像头额外提供了 Windows Hello 功能用于身份认证,而苹果则为后置摄像头提供了 AR 增强现实体验,其身份认证主要是 Touch ID 指纹传感器。

接口方面,Surface Go 的亮点是 USB Type-C 3.1 接口,可传输数据也支持充电,而且还额外提供了 Surface Connect 端口,用于连接扩展外设,但同样支持充电。不过,Surface Go 并不兼容其他 Surface 产品的配件,因为 Surface Go 本身尺寸就比之前的所有产品要小,所以配件全都重新设计了,但价格都不便宜,而且适配的键盘还很少。

另一方面,Surface Go 标配有 3.5mm 的耳机接口和 microSD 卡插槽。而对于 iPad,虽然仍提供有 3.5mm 耳机插孔,但 Lightning 接口几乎就是唯一的连接性接口了,需要其他输出或输入功能时只能通过转换器配件来实现,而外接键盘由于没有 Smart Connector,所以并不能像 Pro 那样随心所欲,但市面上可选的蓝牙键盘已非常丰富。价格是大家最关心同时也最具购买决定性的因素了。Surface Go 目前暂未在中国提供预定,预计还要到 8 月 2 日或之后,所以暂只有美版的报价,官方提供的初始价为 399 美元,顶配版超过 800 美元,配件可选购 Surface Go 特制键盘盖、Surface Mobile 鼠标、Surface Dial 和 Surface Pen,今年年底还会提供 LTE 版本。

而苹果 2018 全新第六代 iPad 其售价比 Surface Go 便宜更多,仅从 329 美元起步,顶配 LTE 版为 459 美元,可以选购 Apple Pencil。需要注意的是,微软和苹果都为这两款产品提供了针对学生和教师的教育价格,其中 Surface Go 为 379 美元,iPad 6 则为 299 美元。无论怎么比较,iPad 6 显然是更便宜的设备。说实话,微软过去并不是没有尝试过廉价 Surface 产品,甚至可以说 Surface Go 已经是第三次尝试了。微软第一次是彻底失败的 Surface RT,第二次则是表现中规中矩的搭载 Atom 芯片的 Surface 3 平板电脑。这一次 Surface Go 的最大亮点还是在于可运行完整版 Windows 操作系统,使用 x86 应用程序无障碍,让用户能够像普通 PC 一样使用设备。

然而,Surface Go 搭载的是低端英特尔奔腾金牌处理器,这就让原本强大的 Windows 系统性能受到了明显限制,意味着在 Surface Go 上真正能做的事情会变得更加少,尤其是低配机型,仅提供 4GB 内存,而且搭配也是慢速的 eMMC 闪存。Surface Go 称得上达标或最值得入手的还是 8GB + 128GB SSD 的中配机型,但价格就飙升到了 549 美元,已经与廉价无关,更不用说再另购配件了。考虑到这一点,苹果的第六代 iPad 无疑更值得值得拥有,这并不是说 iPad 的硬件规格更强,而是因为几乎所有 iPad Pro 能够运行的 app,iPad 6 都能轻松运行,只有在运行少数对图形处理性能需求较高 app 时效率有所折扣,其余大多数时候都能保证基本任务的生产效率不受影响。当然了,系统软件的不同还是关键,Windows 本身并不糟糕,在生产力上一直最出色,但硬件搭配很重要。同时,Windows 并不是以触摸屏为中心的系统,放在 Surface Go 平板电脑上是需要一定适应时间的,易上手程度不如直接使用 Windows 笔记本电脑。对比之下,苹果 iPad 是非常出色极为易用的工具,其优质的触控体验和统一的生态,能够让用户真正感觉到这是可以做很多事情的平板电脑。

无论如何,Surface Go 和 iPad 尽管都面向教育市场,但前者还不足以在廉价市场杀死后者,或者更准确地说,实际上两者针对的依然是不同的市场,面向不同的用户群。总之,Surface Go 对于微软而言的确是一款有意义的产品,但这款产品抢占市场的难度不小,真正选购它的学生实际也许会比 iPad 6 少得多,相信 Windows 用户也不会将其作为首选。说实话,如果 Surface Go 的定位是“廉价工业平板”,似乎就比教育市场更具意义。想想看,Windows 的优势在于强大的企业应用,可轻松集成到业务环境中,为企业对话服务,而 Surface Go 足够便携,无风扇防尘,配以强固保护套便可适应一定的恶劣环境,再加上企业级保护的 Windows Hello 和 TPM 2.0 功能,拿着它跑工地、管理工厂和记录勘测数据等,也许才是更不错的选择。

欢迎关注威锋网官方微信:威锋网(weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态,精选最热科技资讯。