教程：用iOS 11.4.1 USB限制模式保护设备安全

USB 限制模式的作用就是：破解已锁定的 iOS 设备更难了。





苹果在 iOS 11.4.1 更新中正式带来全新的安全功能——USB 限制模式，这个功能之前我们也为大家介绍过，主要是为了防范第三方公司通过 USB 方式破解 iPhone 并获取其中数据。



最近这两天，USB 限制模式成为了苹果新闻的头条，所谓魔高一尺道高一丈，苹果从推出这个功能起，就面临着第三方的破解挑战，当然，这场破解与反破解的“游戏”现在看起来还远远没完，双方你来我往，节奏进行是相当紧凑。



对于普通用户来说，USB 限制模式可以很大程度的保护设备安全，简单来说，这个功能可以在 iPhone，iPad 或 iPod Touch 锁定一小时后禁用 Lightning 端口，使其仅可用于充电。除非用户再主动解锁设备，否则 Lightning 端口将无法用于数据传输。



苹果强调这一安全功能的目的，是为了防范用户在较长一段时间没有使用某设备时，其他人用非正常手段来未经授权访问你的数据。



不过大家基本心知肚明，包括防止执法部门使用 GreyKey 这样的设备暴力破解也是苹果的目的之一，毕竟漏洞就是漏洞，同样可能被不法分子利用。



如何启动这项功能呢？



在设备上更新 iOS 11.4.1 后，默认情况会自动开启 USB 限制模式。



如果你要自行启用或禁用，请打开“设置”，在“面容 ID 与密码”（或者“触控 ID 与密码”）中输入密码，滚动到该页底部的“USB 配件”进行切换。



启用后，你的设备在锁屏后一小时无法进行 USB 数据连接，Lightning 端口仅提供充电功能。







如果需要，用户可以通过使用紧急 SOS 更快地打开 USB 限制模式。



紧急 SOS 通过快速按下五次侧键来呼出，随后设备将会禁用 Face/Touch ID，并启用 USB 限制模式。如果是 iPhone 被人盗走的情况下，毫无疑问 USB 限制模式极为实用，它会提高部分人破解 iPhone 的成本，也就给予了用户足够时间来抹除丢失 iPhone 上的重要数据。



需要注意的是，USB 限制模式限制各种类型的 USB 配件，包括读卡器、麦克风、耳机、外接电源等等，由于配件的工作方式不一，其中有一些需要你解锁 iOS 设备才能正常使用，甚至有的充电功能也需要解锁才行。



USB 限制模式有多安全？



这项新功能的存在让用户数据比以前更安全，但它肯定存在漏洞。







iOS 11.4.1 刚发布没多久，安全研究人员就已经在寻找绕过这一最新安全措施的方法，他们确实也做到了，该模式下有个漏洞，只要你将兼容的 USB 配件插入 iPhone 的闪电端口，就可以重置一小时倒计时计时器，无论 iPhone 之前是否连接过该配件。



换句话说，只要在 iPhone 进入锁定 USB 配件连接之前，将兼容的配件连接上手机，即可防止进入该模式。



所以苹果后面很可能还要对 USB 限制模式进行改动，而破解行动看起来也不会轻易停止。关于这一点，根据作为 iPhone 用户要相对来看待，不能完全把数据的安全寄托在一根 Lightning 数据线或者某一个功能上。进一步来讲，尽管 iOS 系统匹配再多的保护隐私功能也仅仅是多了一个选择的渠道，养成良好正确的隐私习惯，树立一定的个人信息安全意识更为重要。

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