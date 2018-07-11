管理层变动 苹果增设ML和AI战略主管一职

苹果此举可能和Siri一直饱受质疑有关。

苹果的一举一动总是那么引人注目，其中管理层的变动当然也不能忽略。今天，苹果就更新了官网上的管理层页面，这次更新带来的一大变动就是增设了“机器学习和 AI 战略主管”一职，该职位将由 John Giannandrea 担任。

苹果是在 4 月份雇来 Giannandrea 的，之前他在谷歌工作，并负责搜索和人工智能部门的运营。Giannandrea 目前正在领导苹果的AI和机器学习团队，并直接向库克汇报工作。另外，他还接管了 Siri 部门，此前该部门一直由软件工程高级副总裁费德里奇负责。

苹果向外媒 TechCrunch 表示，Core ML 和 Siri 团队也已经合并并归 Giannandrea 领导，不过两个团队的组织结构不会改变，只是都会向 Giannandrea 汇报工作。苹果还表示，将继续组建其人工智能/机器学习团队，并专注于云端通用计算以及数据敏感的设备端计算技术。

在加入苹果之前，Giannandrea 在谷歌度过了 8 年的时光，而在更早之前，他还创立了一家名为 Tellme Networks and Metaweb Technologies 的公司。

苹果雇用 Giannandrea 被认为与 Siri 一直饱受质疑和批评有关，由于苹果更加注重隐私问题，所以 Siri 在功能性上一直与其它同类产品存在着差距。

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