苹果前中国员工盗窃自动驾驶机密 将面临10年监禁

前苹果员工窃取自动驾驶机密 试图回国时被逮捕

美国联邦调查局指控中国籍前苹果员工张晓朗（音译，Xiaolang Zhang）窃取商业机密，将与自行驾驶汽车相关的秘密蓝图下载到自己的笔记本电脑上，并买好了机票，试图回国。





据彭博社报道，这项指控是在向北加州地方法院提交的文件中发现的。2015年12月，张晓朗被苹果聘用，负责“泰坦”项目的工作，主要专注于自动驾驶汽车的软件和硬件。据投诉称，苹果公司在辞职前看到他对苹果的秘密数据库进行大量访问，并于4月28日来到苹果的园区，而当时他本应休陪产假，这并不符合苹果的相关规定。苹果的安保录像显示，张在4月28日晚上9点14分进入了苹果的自动驾驶汽车软件和硬件实验室。服务器显示他在这段时间下载了大量机密数据，然后带着电脑键盘、部分线缆和一个大纸盒匆匆离开了。在发现这些可疑行为并掌握足够证据后，苹果安全律师在5月1日通知苹果员工关系部门，让张回到苹果进行面谈。张承认在苹果工作期间，就开始打算去小鹏汽车公司发展，小鹏汽车公司是一家专注汽车自动化驾驶的中国创业公司。张在任职前被要求签署知识产权协议，并在被聘用时参加了强制性的保密培训课程。显然，他现在违反了这个协议。在6月下旬接受FBI采访后，张承认窃取了这些信息。起初，张否认了自己在休假期间进入苹果园区，并否认了自己盗取公司相关资产。但在被告知公司掌握相关证据后，张承认在休假期间曾进入苹果园区。随后他又承认在休假期间从数据库中取走数据，他还承认在休假之前，他从实验室取走两块电路板和一台Linux服务器。张表示自己这样做是为了他在苹果新岗位上的工作需求(在休假之前，张与上级商量转到另一个独立的研究部门，但张并没有去新的岗位)。张随后又解释称，他下载这些数据是因为他对平台有兴趣并且希望自己进行独立的相关研究。7月7日，FBI探员得知张购买了一张当天起飞的海南航空单人往返机票，联邦探员对其拦截成功，并根据其涉嫌窃取商业机密将其逮捕，起诉书显示张涉嫌触犯的法律已经构成“重罪”。

张现在面临长达10年的监禁和25万美元的罚款。苹果发言人在一份电子邮件中说：“苹果非常重视和保护我们的知识产权，我们正在就此案与当局展开合作，将尽一切可能确保所涉及的个人对其行为负责”。目前小鹏汽车已经回应此事，称张在入职时签署了知识产权合规文件，并且没有向小鹏公司汇报任何敏感违规的信息。小鹏汽车对该员工窃取机密的事不知情，也没有以任何形式参与此事，公司已经按照规定封存了张的电脑和办公用品并会积极配合调查。

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