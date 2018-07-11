一分钱没花 苹果恐成世界杯最大的赢家

世界杯冠军是法国？比利时？克罗地亚？英格兰？不，是苹果。

四年一度的世界杯不仅是世界球迷的盛宴，也是广告金主的兵家必争之地。据悉，在2014年就有超过30亿人观看世界杯。公司们为赞助世界杯付出了天价的广告费，国际足联预计能从今年世界杯获得约16亿美元的收入。但苹果似乎一分钱都没花，却在世界杯赚足了眼球。



虽然不是世界杯的官方赞助商，但这依然阻止不了苹果疯狂打广告。但不付钱还能打广告，苹果可真会玩，但很多情况下苹果可能不是故意去打广告的。



国际足联对其所谓的“伏击营销” 有着非常严格的规定：如果你不是世界杯的官方赞助商，那么球员身上出现的所有非赞助商的logo都要被遮挡住，这就是为什么你在比赛前看到佩戴Beats耳机的球员都会将品牌的logo贴住。





比利时前锋卢卡库（Romelu Lukaku）的Beats耳机的logo部分就被贴上胶带。

效力于曼联的前锋马库斯·拉什福德（Marcus Rashford）的Beats耳机也不例外。但即使隐藏起来，Beats和AirPods的外观也太别具一格了，几乎没人认不出这是哪家的耳机。即使logo被掩盖，苹果旗下的Beats也在2014年世界杯上获得了巨大营销胜利。但这一次AirPods的广告效果似乎更加微妙了，价值160美元的无线耳机是少数几款完全没有任何苹果logo的产品之一。但是当你在球员身上看到它们时，没人会看不出这是苹果的产品。国际足联为了这个是气得脑壳痛，但是也没办法，谁让AirPods太深入人心了。苹果公司没有承认是否与世界杯上的球员合作，尽管它过去曾与足球运动员合作推销Beats耳机。不过巧的是，苹果在世界杯期间一直在举办一场名为“ 如何在iPhone X上拍摄足球 ”的广告活动。以下是在今年的杯赛中苹果产品的几个镜头：

墨西哥守门员吉列尔莫·奥乔亚(Guillermo Ochoa)下飞机时戴着AirPods无线耳机，拖着行李再戴有线耳机的确不方便。

他的队友哈维尔·埃尔南德斯（Javier Hernandez）也钟爱AirPods无线耳机。

德国中场球员朱利安·德拉克斯勒（Julian Draxler）也戴着苹果AirPods无线耳机走下飞机。

英格兰队的杰西·林加德（Jesse Lingard）戴着AirPods无线耳机出现在球队半决赛前训练场。

他的队友凯尔·沃克（Kyle Walker）和丹尼·维尔贝克（Danny Welbeck）也是如此。

阿根廷队的球员中既有佩戴Beats耳机的，也有佩戴AirPods无线耳机的。而里奥·梅西（Lionel Messi）没有佩戴任何耳机，可能梅西天生要强吧。

同样，在今年世界杯上演“帽子戏法的”C罗（Cristiano Ronaldo）只戴了耳环，而他的队友则戴着AirPods无线耳机。

在惜败于比利时后，巴西球星内马尔（Neymar）戴着AirPods无线耳机遗憾返程。苹果公司没有公布AirPods的销售情况，但从各方面来看，AirPods自2016年底发布以来取得了巨大成功。我们相信好的产品会说话，你愿意做AirPods的“自来水”吗？

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