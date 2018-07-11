AR将成苹果吸金利器：三年增长110亿美元

随着苹果设备的发展，增强现实技术对苹果来说是一个“极具吸引力”的选择。

苹果已经明确表示，随着公司的发展，增强现实技术将是一个重要的焦点领域，分析人士也开始认同这一点。正如 CNBC 所指出的，美银美林相信 AR 可以为苹果带来 80 亿美元的收入。





美银美林高级股票研究分析师 Wamsi Mohan 在给客户的报告中表示，AR 应用程序可能会给开发者带来“价格溢价”，这也会增加苹果的收入。

Wamsi Mohan 解释说，从现在开始到 2020 年，增强现实给苹果带来的收入可能在 60 亿到 80 亿美元之间。他认为，其中 10 亿美元的收入将来自 AR 应用程序，另一笔收入将来自新的增强现实技术带来的“iPhone 销量增长”。

值得一提的是，这些数字还没有包括苹果推出某种增强现实头戴设备的潜力，Wamsi Mohan 说，这可能会使苹果的收入达到 110 亿美元。随着苹果设备的发展，增强现实技术对苹果来说是一个“极具吸引力”的选择。

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