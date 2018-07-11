动作真快：USB限制模式被一个配件“破解”

USB 限制模式可以防止任何 USB 附件连接，前提是 iPhone 已经超过一小时没有解锁。

在 iOS 11.4.1 系统中，新的 USB 限制模式可以防止任何 USB 附件连接，前提是 iPhone 已经超过一小时没有解锁。外界认为，这个模式对于执法机构使用 GrayKey 这样的工具破解 iOS 设备是一个不小的阻碍。





然而，安全机构 ElcomSoft 注意到，这种阻碍在某些情况下是可以跨越的。ElcomSoft 表示，对 Lightning 端口的限制只有在当前未使用该 Lightning 端口，且设备未解锁超过一个小时时才生效。任何 USB 附件都可以在一个小时的安全时间内插入 iOS 设备，这样就可以重置这个一小时的倒计时。这意味着执法机构只需在逮捕嫌疑人就在 iPhone 上插入一个 Lightning 配件。

需要提到的是，ElcomSoft 经过测试之后发现，并非所有的 Lightning 配件都可以起到同样的作用，他们建议使用售价 39 美元的闪电转 USB 3 相机转换器（中国区售价 325 元）。只有当 iOS 设备还没有处于 USB 限制模式时，这个办法才有效。当然，考虑到人们使用 iPhone 的频率，手机一小时未解锁的情况并不常见。

ElcomSoft 所描述的这个相对简单的破解方式并不是 USB 限制模式的漏洞，它是苹果为了用户便利而做出的妥协方案。而在未来的 iOS 版本中，苹果可能只会允许此前被授权的信任配件延长时间限制。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。