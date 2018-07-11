数据：消费者比过去更愿意选择新款iPhone

在过去，当 iPhone 的最新系列首次推出时，消费者的购买速度较慢。

在过去，当 iPhone 的最新系列首次推出时，消费者的购买速度较慢。但是，一项新的市场研究显示，如今的消费者更有可能购买苹果的最新款智能手机。





M Science 小组的研究结果与 iPhone 8 和 iPhone X 的流行程度相符。事实上，iPhone 8 最近已经超越了 iPhone X，成为苹果最畅销的智能手机。M Science 每个月都会跟踪全球 iPhone 的销售情况，并收集移动设备激活数据。

去年，iPhone 8 和 iPhone 8 Plus 刚刚上市时的销售是缓慢的。一些分析师猜测，消费者是想等 iPhone X 上市之后再做决定。而现在，根据 M Science 的报告，跟 2017 年 5 月的 iPhone 7 相比，2018 年 5 月的 iPhone 8 和 iPhone X 的销量增长了 3%。

报告称：“我们的数据显示，新设备的销售在最近四周进一步加速。如果这种趋势继续下去，可能会导致设备的整体销售在整个季度都处于积极的状态。”

此外，这份报告还显示，iPhone SE 或 iPhone 6s 等旧款设备的销量下降了 5%，但 iPhone 6 则不同。M Science 称，这款 2014 年发布的手机在 5 月份全球销量中占 5% - 10%。

M Science 的另一份报告显示，人们持有 iPhone 的时间越来越长。根据 M Science 的数据，手机的平均持有期为 727 天，高于 2014-2015 年“超级周期”期间的 667 天。由于 iPhone 正常工作，许多人可能会坚持更长时间。

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