6月iOS设备性能榜：iPhone X未进入前三

2018-07-11 00:23:31
小熊蓝斯
威锋网
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那么你是否知道，现在性能最强的iOS设备又是哪款呢？

苹果现有的 iOS 设备生态圈可谓十分繁荣，除了主力军 iPhone 之外，iPad 也有着不少的用户群，那么你是否知道，现在性能最强的 iOS 设备又是哪款呢？


近日，在发布了 Android 机型性能排行榜后，安兔兔又发布了 iOS 设备性能排行榜，从榜单可以看出，在多任务方面更胜一筹的 iPad 依然是 iOS 设备中的性能怪兽，就连苹果现在的旗舰手机 iPhone X 也要退居第四位。

从这份 6 月的 iOS 设备性能榜TOP10可以看出，前两名分别被 iPad Pro(12.9-inch，2nd)和 iPad Pro(10.5-inch)拿下，排名 3-5 位的则是 iPhone 8 Plus、iPhone X 和 iPhone 8。iPad Pro (12.9-inch，2nd) 和 iPad Pro (10.5-inch) ，于 2017 年 6 月初发布。它们均搭载 A10X Fusion 六核芯片，性能强劲，有效保证了系统的流畅度。3 款 iPhone 则都搭载了 A11 仿生芯片，平均跑分在 22 万左右，属于 iPhone 性能榜第一梯队。

值得一提的是，iOS 版安兔兔评测(V7)新增海岸线和精炼厂两个全新 3D 场景，以测试手机 GPU 的游戏性能和极限性能，跑分成绩相比旧版有所差异。不知道在这份榜单中，是否有让你出乎意料的设备呢？

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