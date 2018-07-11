苹果Apple Watch助LG OLED达到另一高峰

因为Apple Watch销量好，LG OLED迎来手表领域出货量高峰，LG OLED即将也供给iPhone。

据一份新调研报告了解，得益于苹果 Apple Watch 在智能手表市场的统治力，去年 LG Display 在智能手表市场的 AMOLED 面板出货量战胜了一切竞争对手。





7 月 10 日消息，近日韩媒 BusinessKorea 援引调研机构 IHS Markit 的数据称，2017 年 LG Display 的 AMOLED 智能手表面板出货量约为 1064 万块，占据了 41.4% 的市场份额。紧随其后的竞争对手是 LG 同乡的三星，出货量为 895 万台块。去年，LG Display 和 Samsung Display 都是苹果 Apple Watch 智能手表显示屏的供应商，两者总共向苹果供应了 1475 万块显示屏，其中 LG 的供应量达到 70% 以上。虽然苹果从未公开披露过 Apple Watch 的销量情况，每次都是含糊地吹嘘销量表现强劲，但面板供应量侧面也反应了 Apple Watch 的销量表现。当然了，苹果 Apple Watch 能够成为智能手表市场的领导者，主要还得益于 iPhone 的在全球的畅销程度，以及 Apple Watch 手表与自家生态的紧密整合。不过，苹果也从竞争对手中得到了一些启示，开始将 Apple Watch 产品从 iPhone 中独立出来，所以我们看到 Apple Watch Series 3 中增加 LTE 模块。长期以来，LG Display 一直是苹果的显示面板的主要供应商，除了 Apple Watch 以外，LG Display 还为苹果供应 iPad 和 Mac 笔记本电脑等产品的 LCD 显示面板，毕竟当前 LG Display 主要产能仍集中于 LCD 面板。今年，LG 在苹果面板供应商中的地位有望进一步提升，因为有传言称，苹果新一代 iPhone 的 OLED 面板少部分也将由 LG Display 提供，按照报道的数字，这一供应量大概为 200 万至 400 万块，或 300 万至 500 万块。尽管 LG 的 OLED 手机屏幕长期相对弱势，尤其在产能上，加上苹果的高规格定制需求，短时间内更难以实现产能加速，但 2019 年产线全开后将有更多 LG OLED 屏的 iPhone 铺货。

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