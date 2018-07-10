新6.1英寸LCD iPhone下巴超窄 仅2.0mm

没有大下巴，可匹敌iPhone X，因为苹果定制了0.3t LED模组，将底部屏幕边框缩至2.0-2.5mm。

今年苹果发布 6.1 英寸的 LCD 版 iPhone 几乎已成定局，现在很多机友关心的问题是，LCD 版能做到 iPhone X 版的“全面屏”外观吗？即在仍存刘海的情况下，屏幕采用几乎“边到边”的设计，并且也没有大“下巴”。目前这个问题的确切答案来了，那就是今年 LCD 版 iPhone 没有大“下巴”，其全面屏设计不输 OLED 机型。





7 月 10 日，与电子元件供应链关系密切的台媒 DigiTimes 报道称，苹果新一代 6.1 英寸 LCD 版 iPhone 屏幕的 LED 背光模组将由日亚化学工业（Nichia,简称为日亚或日亚化）供应。关键是，苹果作为大客户提出了定制需求，所订购的是 0.3t LED 规格的模组，而这一规格是主流 0.4t 规格进化版，符合苹果对超窄边框设计的挑战。据称，在采用主流 0.4t 规格的 LED 背光模组的情况下，智能手机屏幕底部边框的宽度为 4.0mm - 4.5mm。而苹果在日亚化定制的全新 0.3t 规格的 LED 模组，可将底部屏幕边框缩减至 2.0mm - 2.5mm，最差的情况下也能缩减至 3mm。考虑到目前 iPhone X 下巴宽度亮屏时在 3mm 左右，因此采用 0.3t 规格的新一代 LCD 款 iPhone 设计也几乎可以匹敌 OLED 机型。报道显示，其实在交付给苹果之前，日亚化 03t 规格的 LED 模组从 2018 年上半年就开始小量生产，并测试市场反应，“曾应用于大陆及日本手机品牌特殊机型”，结果“0.3t LED 模组一度在大陆掀起缺货热潮”，主要是因为 0.3t LED 模组的“准确度及稳定性”问题导致产能不足，要等到下半年 0.3t 的新品量产才渐趋稳定。不过，苹果已经将日亚化下半年的 0.3t 新品产能几乎全部包下，6.1 英寸 iPhone 量产预计 7 月进入试产，8 月开始小量生产，之后两个月将逐步扩大出货量，10 月进入全年出货高峰期。此前传闻一直认为，苹果 6.1 英寸 LCD iPhone 量产可能延后约 2 个月，因为在设计为“全面屏”底部窄边框的情况下，LED 背光模组难以突破技术瓶颈，面板和触控设计等生产难度提高，影响量产时间表。不过 DigiTimes 了解到，得益于 0.3t LED 量产趋稳定，“相较于 OLED 版本预计 8 月起放量生产的进度，LCD 版本量产规划实际并未大幅落后。”

无论如何，在 0.3t LED 模组的帮组下，苹果新 6.1 英寸 LCD iPhone 的外形将与 iPhone X 几乎无区别，或者在更容易接受的范围内。而且，由于实际定价低于 5.8 英寸的新 iPhone X 和 6.5 英寸的 iPhone X Plus，将成为今年新一代 iPhone 的销售主力。大量供应链分析认为，LCD 版 iPhone 的将占据新一代 iPhone 五成左右的出货量。或许比较让人遗憾的是，苹果为了在 6.1 英寸 LCD 版 iPhone 进一步缩减成本，将放弃 3D Touch 压力感应触控功能。因为另有台媒获取自供应链的消息称，苹果为了进一步缩减成本，LCD 版 iPhone 屏幕的触控模组确定为外挂形式，并且目前已有台湾触控面板厂商接到模组贴合订单，而外挂触控面板采用氧化铟锡（ITO）膜材，并非如 iPhone 4 采用的玻璃触控材料，其触控模组贴合与 iPad 类似，但制程不同。

按照以往，苹果通过上游供应链定制的零部件规格，通常也会在一定时间内出现到 Android 阵营中，毕竟技术总会进步，且上游供应链的订单客户不只有苹果一家，只不过厂商拿货的时间稍微延后，收到的报价也更贵一些。根据 DigiTimes 的报道，虽然下半年日亚化 0.3t LED 模组被苹果包下，Android 阵营手机暂时望不可及，但 0.3t LED 规格必会成为行业趋势。DigiTimes 表示，日亚化虽是 0.3t LED 规格供应大厂,但两岸 LED 业者已积极迎头赶上，以迅速抢占大陆国产手机品牌高端 LED 背光模组订单。“目前，两岸 LED 晶粒大厂晶电、三安均可生产搭配 0.3t 规格的晶粒产品，至于亿光、东贝则规划 2018 年跟进量产出货。另外大陆 LED 封装厂来势汹汹，国星、瑞丰等产能与技术大幅提升，逐渐抢下手机 LED 背光供应链主导地位。”这就表示，在新一代 LCD 全面屏 iPhone 的带动下，接下来 LCD 屏幕手机又将重新迎来另一股热潮。不出意外的话，2018 年年末或 2019 年年初，将有更多“窄下巴”的全面屏 LCD 旗舰手机问世，而且大多将来自国产手机厂商。不仅如此，这批 LCD 屏旗舰的价格相比今年 OLED 屏幕的全面屏旗舰也更加便宜。

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