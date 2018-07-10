追梦的公主：苹果迪士尼合力支持女电影人

2018-07-10 15:37:59
Ruins
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苹果将为这次活动提供全面技术支持。



2017 年迪士尼开展了迪士尼公主勇敢追梦#DreamBigPrincess#全球摄影活动，以迪士尼公主故事激励孩子们追梦，来自 15 个国家的 19 名女摄影师带来了独特的作品，展现了来自世界各地为梦想奋斗的女孩们的真实故事。

“迪士尼公主勇敢追梦”全球化项目最早从 2016 年开始启动，自从推出以来，借助迪士尼公主们的特质：梅莉达的勇气、灰姑娘的善良、蒂安娜的毅力……以及她们坚持不懈的韧性和战胜逆境的毅力，极大地鼓舞了世界各地的孩子追梦的信心。

作为这项活动的延续，2018 年迪士尼、苹果以及女性领导的电影制作公司 Summerjax 将开展合作，共同指导 21 位拥有抱负的女性电影人拍摄、制作以追梦女孩为主角的电影。

每一部电影视频都将在苹果的 iPhone X 上拍摄，并且在运行 Final Cut Pro X 的 MacBook Pro 上进行编辑。苹果将为这次活动提供全面技术支持，除了拍摄和编辑工具之外，还会有 Apple 技术专家的实践培训。迪士尼和 Summerjax 则负责提供创意培训。

勇敢追梦系列电影短片将在 10 月份完成，并利用社交平台面向全球发布。



另外，该项活动与联合国基金会开展的女童计划合作，以帮助女性争取性别平等。对 Facebook，Instagram 或 Twitter 上带有#DreamBigPrincess#的照片或视频进行一次点赞或者分享，迪士尼就向联合国基金会女童计划捐赠 1 美元。

苹果和迪士尼长期以来一直保持密切的业务合作，苹果联合创始人史蒂夫·乔布斯曾经负责皮克斯动画公司，而皮克斯随后被迪士尼收购。迪士尼首席执行​​官 Bob Iger 是苹果董事会成员。从本次活动的意义来说，苹果和迪士尼都在摆脱业界与历史留下来的性别桎梏观念，宣扬关注女性、性别平权的正能量。

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