苹果发HomePod新固件11.4.1 提升稳定性

本次的固件更新以提升稳定性为主，不妨更新看看。

今天苹果为旗下的几大操作系统推送了最新版本的固件更新，除了 iOS、macOS、tvOS 和 watchOS 之外，其实苹果也为其智能音箱 HomePod 进行了更新。





在今天凌晨的更新过后，HomePod 的固件版本也来到了版本 11.4.1。在你将 iOS 固件版本更新到 iOS 11.4 之后，新的 HomePod 固件也会自动安装到 HomePod 中。当然，你也可以手动检查 HomePod 的固件版本，并进行手动更新。

根据苹果的更新日志显示，11.4.1 版本的 HomePod 固件更新带来了“稳定性和质量改进”，至于其它的新功能，则没有在更新日志中进一步提及。一个月前，苹果发布了 HomePod 11.4 的固件更新，加入了立体声支持和隔空播放 2 多房间音频功能。

目前苹果的智能音箱 HomePod 只登陆了部分国家和地区，这也使得许多地方的苹果用户还没有能够在第一时间体验到它的魅力，这或许是阻碍 HomePod 销量提升的一个很重要的因素。来自分析公司

Canalys

的一份新报告显示，智能音箱市场的增长非常可观，不过 HomePod 只是在其中扮演了一个很小的角色。

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