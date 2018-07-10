iPhone X/SE为新iPhone让路 或于今秋停产

分析师称iPhone X和iPhone SE将与今秋停产 或为新iPhone让路

随着苹果秋季发布会的临近，对新iPhone的预测也越来越多。今天，市场咨询公司BlueFin Research公布了最新的投资者报告，报告中称苹果将在今年秋季停止生产 iPhone X和 iPhone SE，将注意力转向 iPhone 9， iPhone 11和 iPhone 11 Plus（暂定）。





BlueFin分析师预测，由于“过去几年 iPhone升级乏味”，今年新款 iPhone的“被压抑的需求”将暴增。因此，分析师预测苹果将在今年的三、四季度开足马力生产新 iPhone。之前可能有很多想买 iPhone的人但苦于这几年 iPhone创新不足，一直在等待苹果放大招。而这种等待可能积攒到今年要爆发，即使新iPhone创新性达不到预期。今年秋季，分析师预测苹果公司将会生产2800万部 iPhone9、11和11 Plus，高于先前预估的2400万部。他们预计第四季度将再增加6300万台，明年第一季度为4600万台，第二季度为4600万台。所有这些数字都高于以前的预测数据。在出货方面，他们预计分别在之后的四个季度分别有2000万，6000万，4500万和4000万。这里需要注意的是生产量和出货量不是一个概念，考虑到库存等因素，出货量通常要比产量低，这个很好理解。

在尺寸方面，iPhone 11 Plus应该能满足那些对大屏有需求的人，而 iPhone 9设备则能满足更多注重预算的消费者。实际上，即使是 iPhone 9 尺寸也不小了，据曝光 iPhone 9的尺寸将达6.1英寸，即之前爆料的LCD版新 iPhone。iPhone X可能会在今年第三季度停产，而更“便宜”的 iPhone SE也会消失，届时将形成 iPhone 9主打中端，iPhone 11和iPhone 11 Plus主打高端， 而现在的iPhone 8则回到低端市场，苹果可能对“低端”和“便宜”有什么误解。

这不是我们第一次听说苹果可能会在今年秋季停产 iPhone X了，你觉得苹果会停产iPhone X 吗？其实笔者倒不是很关心这个问题，我现在比较纠结新iPhone的命名。iPhone 9？iPhone X？iPhone 11？

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。