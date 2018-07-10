HomePod现在还成不了智能音箱中的“iPhone”

一直以来 Siri 的表现不尽如人意也是其中一个因素。

分析师们表示，随着智能音箱市场的迅猛发展，苹果的 HomePod 将慢慢赶上竞争对手。来自分析公司 Canalys 的一份新报告显示，智能音箱市场的增长非常可观，不过 HomePod 只是在其中扮演了一个很小的角色。





Canalys 预计，到 2018 年底，智能扬声器的全球用户将接近 1 亿，比 2017 年底增加 2.5 倍。报告还发现，到今年年底，苹果 HomePod 的市场份额将达到 4%，作为比较，亚马逊的 Echo 和谷歌的 Home 产品的市场份额分别为 50% 和 30%。

报告指出，到 2022 年，苹果的市场份额将达到 10%，谷歌和亚马逊各占 34%。目前，苹果在智能音箱市场落后于谷歌和亚马逊，原因有几个，主要是它的起步晚，以及价格较高。此外，有不少用户批评苹果没有向第三方开发者开放 HomePod。与此同时，一直以来 Siri 的表现不尽如人意也是其中一个因素。

总而言之，HomePod 要想成为智能音箱中的“iPhone”，还有很长一段路要走。

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