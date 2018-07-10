macOS 10.13.6正式发布：看看更新了什么

macOS High Sierra 10.13.6 更新的幅度较小，主要关注 bug 修复和安全改进。

今天凌晨，苹果发布了 macOS High Sierra 10.13.6 的正式版本，这是 macOS High Sierra 操作系统的第 6 次更新。一个多月以前，苹果在 macOS 10.13.5中引入了对 iCloud 云端信息的支持。





目前，macOS High Sierra 10.13.6可以直接从 Mac App Store 中下载，已经运行 macOS High Sierra 系统的设备可以通过 Mac App Store 的更新机制直接升级。

macOS High Sierra 10.13.6 更新的幅度较小，主要关注 bug 修复和安全改进。这个系统在 beta 测试过程中并没有发现重大的功能变化。但是，根据苹果的更新说明显示，这个系统为 iTunes 增加了隔空播放 2 多房间音频和 HomePod 立体声组合支持。

完整的更新说明如下：

macOS High Sierra 10.13.6 更新增加了针对 iTunes 的“隔空播放 2”多房间音频支持并提高了 Mac 的稳定性和安全性。建议所有用户安装本更新。

针对 iTunes 的“隔空播放 2”

- 控制全屋的家庭音频系统和启用了“隔空播放 2”的扬声器

- 在家中启用了“隔空播放 2”的多个扬声器上同时、同步播放音乐

其他改进和修复

- 解决了可能导致“照片”无法识别部分相机的 AVCHD 媒体的问题

- 解决了可能导致“邮件”用户无法将 Gmail 邮件移动到其他帐户的问题

跟 iOS 11.4.1 一样，macOS High Sierra 10.13.6 可能是 macOS High Sierra 操作系统的最终升级之一，因为苹果公司在 6 月份推出了 macOS Mojave，这一升级将于今年秋天向公众发布。macOS Mojave 目前可供开发者和测试人员使用。

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