iOS 11.4.1正式版发布：引入USB限制模式

这是 iOS 11 操作系统自 2017 年 9 月首次发布以来的第 15 次更新。

今天凌晨，苹果发布了 iOS 11.4.1 系统的正式版本，这是 iOS 11 操作系统自 2017 年 9 月首次发布以来的第 15 次更新。一个多月以前，苹果发布了 iOS 11.4，引入了 iCloud 云端信息和 AirPlay 2（中文译为隔空播放 2）等特性。





目前，iPhone 5s、iPad mini 2 和 iPad Air 及之后的机型以及第六代 iPod touch 可以升级至 iOS 11.4.1，点击设置 – 通用 – 软件更新即可升级至最新的系统。总的来说，iOS 11.4.1 的更新幅度并不大，主要用于解决自 iOS 11.4 发布以来发现的问题。根据苹果发布的更新说明，此次更新还提高了 iPhone 或 iPad 的安全性。

iOS 11.4.1 修复了部分用户无法在“查找我的 iPhone”中查看其 AirPods 的最后已知位置的问题。此外，该系统还提高了 Exchange 帐户同步邮件、通讯录和备忘录的可靠性。

值得注意的是，iOS 11.4.1 还加入了 USB 限制模式，这个模式的设计是为了使你的 iPhone 和 iPad 不受某些黑客技术的影响。在此之前，执法部门或者其他恶意攻击者可能通过黑客技术访问 iOS 设备。

有一些获得 iPhone 访问权限的方法需要使用 USB 连接，通过 Lightning 接口从 iPhone 或 iPad 下载数据以破解密码。如果你的 iOS 设备距离上一次解锁已经有一个多小时，那么 USB 限制模式可以通过禁用对 Lightning 端口的数据访问来避免这种情况的发生。

当你更新到 iOS 11.4.1（或iOS 12）时，USB 限制模式是默认启用的，但是如果需要的话，你也可以选择将这个功能关闭。

最后说一句，随着 iOS 11.4.1 正式版本的发布，苹果在 iOS 11 系统上的工作基本上已经接近尾声，转而将重点放在 iOS 12 上。另外，不少用户一直在抱怨 iOS 11.4 出现了续航“尿崩”的问题，目前还不清楚苹果有没有在 iOS 11.4.1 中解决这个问题。

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