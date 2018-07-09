Apple Music本土付费用户数量超过Spotify

至少，现在在本土收复一些失地了。

苹果的音乐流服务 Apple Music 诞生也已经有些时日了，虽然其（付费用户）增长势头一直不错，但一直被另一竞争对手 Spotify 压过一头。





正所谓风水轮流转，近日有消息指出，Apple Music 至少在美国本土收复了一些失地。来自 Digital Music News 的消息显示，Apple Music 在美国现在有着比 Spotify 更多的付费用户了，目前在该国主要的音乐流媒体服务中排名第一。目前 Apple Music和Spotify 在美国各自都有着超过 2000 万的付费用户，但该报道指出 Apple Music 已经稍稍领先，而且苹果有着更好的增长势头（增长率更高），可以预见的是 Apple Music 在接下来的几个月里将会继续扩大自己的领先优势。今年早些时候，《华尔街日报》指出，Apple Music 在美国的增长率为 5%，而 Spotify 则只有 2%。Apple Music 目前在全球范围内有着超过 4500 万的付费订阅用户，此外还拥有大约 500 万-1000 万的免费试用用户。不过就全球范围内看，Spotify 还是领先较多，该音乐流服务有着超过 7000 万的付费订阅用户，总用户数大约为 1.6 亿。

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