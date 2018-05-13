iPhone SE 2尚未量产：或无缘WWDC 9月见

2018-05-13 21:05:51
拾欢伯
威锋网
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消息称现在iPhone SE 2仍处于工程验证测试阶段（EVT）或设计验证测试阶段（DVT）。

最近有关iPhone SE2 的消息变得越来越扑朔迷离了，大量证据表示苹果将会为其配备一块和iPhone X一样的刘海屏，但是仍有不少分析师觉得iPhone SE2是属于低端市场的，苹果并不会为其搭载Face ID和全面屏。而今天最新的消息让我们不得不更加相信前者了：iPhone SE2到现在仍未开始量产，或将会推迟到9月发布。


消息来自一家中国配件厂商，在日本 IT 周春季移动解决方案展会上，这家厂商表示iPhone SE2到现在仍未开始量产，这意味着苹果已经无法在六月初的WWDC上发布iPhone SE2了，因为新机一般都是在发布会前两个月开始量产工作的。

据悉，现在苹果并没有确定iPhone SE2的最终形态，他们仍在评估好几种不同的方案，原型机中，有和初代iPhone SE一样的“传统型”设计，也有和iPhone X一样的全面屏设计，有趣的是，该厂商表示全面屏方案的iPhone SE2搭载的是6英寸屏幕，这意味着如果苹果采用第二种方案，iPhone SE2很可能就是此前传言已久的6.1英寸LCD的廉价版iPhone X了。

总的来看，该厂商表示现在iPhone SE2仍处于工程验证测试阶段（EVT）或设计验证测试阶段（DVT），距离量产还比较早。


最后我们再来看看配件厂商 Olixar 曝光的iPhone SE2的渲染图，和此前的传言一样：iPhone 5式的倒角机身设计、全面屏、Face ID、单摄像头、玻璃机身（或支持无线充电）。如果最后的设计真的如此，笔者猜测它的屏幕尺寸不会超过5英寸，因为倒角机身的设计在6英寸全面屏手机上也非常不利于握持，苹果不会采用这种设计的。

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