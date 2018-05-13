iPhone SE 2尚未量产：或无缘WWDC 9月见

消息称现在iPhone SE 2仍处于工程验证测试阶段（EVT）或设计验证测试阶段（DVT）。

最近有关iPhone SE2 的消息变得越来越扑朔迷离了，大量证据表示苹果将会为其配备一块和iPhone X一样的刘海屏，但是仍有不少分析师觉得iPhone SE2是属于低端市场的，苹果并不会为其搭载Face ID和全面屏。而今天最新的消息让我们不得不更加相信前者了：iPhone SE2到现在仍未开始量产，或将会推迟到9月发布。





消息来自一家中国配件厂商，在日本 IT 周春季移动解决方案展会上，这家厂商表示iPhone SE2到现在仍未开始量产，这意味着苹果已经无法在六月初的WWDC上发布iPhone SE2了，因为新机一般都是在发布会前两个月开始量产工作的。据悉，现在苹果并没有确定iPhone SE2的最终形态，他们仍在评估好几种不同的方案，原型机中，有和初代iPhone SE一样的“传统型”设计，也有和iPhone X一样的全面屏设计，有趣的是，该厂商表示全面屏方案的iPhone SE2搭载的是6英寸屏幕，这意味着如果苹果采用第二种方案，iPhone SE2很可能就是此前传言已久的6.1英寸LCD的廉价版iPhone X了。总的来看，该厂商表示现在iPhone SE2仍处于工程验证测试阶段（EVT）或设计验证测试阶段（DVT），距离量产还比较早。

最后我们再来看看配件厂商 Olixar 曝光的iPhone SE2的渲染图，和此前的传言一样：iPhone 5式的倒角机身设计、全面屏、Face ID、单摄像头、玻璃机身（或支持无线充电）。如果最后的设计真的如此，笔者猜测它的屏幕尺寸不会超过5英寸，因为倒角机身的设计在6英寸全面屏手机上也非常不利于握持，苹果不会采用这种设计的。

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