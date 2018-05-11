苹果推动铝冶炼技术变革 不再排放温室气体

铝冶炼技术已经130年没变过了，在新技术之下，冶炼将不会排放二氧化碳，而是排放氧气。

苹果一直都是“用铝大户”，镁铝合金的 Unibody 设计是 MacBook、iPhone 等产品风靡世界的重要因素之一。所以苹果也一直十分重视铝相关的工艺和技术，今天他们就宣布了一项重要决定——将采用全新的无碳铝冶炼工艺，这一冶炼技术将不会排放任何温室气体。



据苹果介绍，铝金属冶炼诞生130多年了，技术从未有过改变，而这一过程中将会排放大量的二氧化碳，造成温室现象。1886年，美国铝业创始人 Charles Hall 发现了向氧化铝通入强电流去除氧气、得到铝金属的方法，但是这一过程中需要用到碳材料，碳又会和氧气结合生成大量的二氧化碳，给温室效应带来巨大的负面影响。



现在，苹果将联合美国铝业 (Alcoa Corporation) 和力拓铝业 (Rio Tinto Aluminum) 这两大铝业巨头成立一家名为 Elysis 的合资企业，研发革命性的“无碳铝”冶炼技术，减少冶炼过程中的温室气体排放。据悉，新技术将会采用更加先进的导电材料以取代碳，所以氧化铝中分离出的氧气将能够直接排放，二氧化碳变成氧气，是不是一听就很环保？





其实主导这一技术的公司是美国铝业，他们从2009年开始就在宾夕法尼亚州的工厂中尝试用新工艺生产铝。而苹果在2015年开始参与这一项目，该公司的三名工程师一直在寻找这种大规模生产铝的技术，他们找到美国铝业之后，对方表示需要合作伙伴一起快速实现新技术运用，然后在另外几名苹果商务负责人的牵线之下，力拓铝业加入，三方联合创办了 Elysis 。现在苹果和两家铝业公司与加拿大魁北克政府合作，共同为这项技术的研究和开发投入了 1.44 亿美元资金，旨在实现该工艺的大规模生产和商业化，他们计划从2024年开始实施技术许可。据悉，如果加拿大的冶炼厂全面采用新的冶炼技术，那么将能够节省650万公吨的温室气体排放，这相当于让180万辆轿车停止行驶。

而位于美国匹兹堡市的美铝技术中心也将吸引超过3000万美元的投资。苹果 CEO 蒂姆库克表示，苹果一直致力于推进对地球有益的技术，并为后代保护我们的地球，现在苹果很自豪能够成为这一新项目的一部分，期待有那么一天，苹果生产的所有产品都不再使用会直接造成温室气体排放的铝材料。加拿大总理特鲁多今天也同样到场，他表示这一合作将会为加拿大创造数千个稳定的就业机会，大幅减少加拿大的碳足迹，北美的铝业也将进一步加强，对于铝工业和加拿大工人来说，这是具有历史意义的一天。不久前苹果曾表示，旗下全球所有的设施都已经通过100%的清洁能源供电，其中23家供应商也响应了苹果使用清洁能源的呼吁。今天的这一举措，也证明了苹果确实试图利用自己的领导地位和技术领先在各个领域降低对环境的负面影响。

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