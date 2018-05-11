黑客能通过声音黑掉你的设备 Siri竟成帮凶

黑客将人类听不到的声音频率嵌入到歌曲中，能对周围搭载语音助手的设备进行广泛攻击。

在一些影视节目中，黑客攻击目标电脑的方式可谓是千奇百怪，甚至是通过“声音”。之前我们觉得这种方式有些天方夜谭，但现在事实告诉我们，随着 Siri 等语音助手的成熟，通过声音攻击你的设备将变得易如反掌！





今天纽约时报发文称，美国和中国的研究人员一直在进行一项测试，通过一些人耳听不到的声音（高频或低频）来触发 Siri 这样的智能语音助手，然后在它们的帮助下完成用户压根没有下达过的命令，比如说访问网站、下载文件、拨打电话等。先来看看加州大学伯克利分校和乔治敦大学的研究成果，他们成功地将一串人耳听不到声音嵌入到了音乐或通话录音中，当这份录音在亚马逊 Echo 或苹果 iPhone 旁边播放的时候，用户可能只听到了歌声或说话的声音，但 Siri 和 Alexa 语音助手却已经将一份商品加到了购物车中。当然，经过测试，从网上银行取钱等操作也同样能够完成。那么这究竟会导致什么呢？试想一下，如果嵌入了恶意声音的一首歌在商城等公共场所播放了，就意味着商城中所有顾客都将不知不觉地被攻击。考虑到日常生活中充斥的声音实在是太多了，这种攻击将会变得无孔不入，十分可怕。完成这项研发的博士生 Carlini 表示，自己还能够让这种攻击方式变得更加隐蔽，虽然现在没有证据表明这项技术已经在实验室以外的地方投入使用，但不法分子迟早会盯上的，甚至或许已经有黑客在做相同的研究了。其实去年普林斯顿大学和浙江大学就进行了类似的联合测试，表示 Siri 等语音助手能够通过人类听不到的声音频率被激活，这项技术被命名为“ DolphinAttack ”。不过当时研究人员表示 DolphinAttack 只在有限的范围内生效，这意味着使用时必须靠近设备。

而根据伊利诺伊州立大学香槟分校的一项研究，这个范围其实是能够扩大的，最远能够长达25英尺（7.62米）。并且他们还有信心能攻破市场上的所有相关语音助手产品，但这并不存在任何恶意，只是想提醒这些公司注意一下这一情况，看看是不是能够将其修复。不过 MacRumors 表示，苹果在这方面其实“防着一手”，当我们试图完成一些敏感操作，比如通过 HomeKit 让 Siri 打开智能门锁的时候，就需要在 iPhone 或 iPad 上输入密码。

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