苹果选择自研芯片 让这家厂商进退两难

Dialog等公司会为过于依赖苹果付出代价。

苹果最近几年在自主研发芯片的道路上越走越远，从一开始的 CPU 发展到 GPU，现在连网络基带和电源管理芯片都要自己动手了。而这其中受伤最重的显然就是此前苹果的合作伙伴，比如电源管理芯片供应商 Dialog ，最近这家公司发布了第一季度财报，CEO 简直欲哭无泪。



在 Dialog 半导体的 Q1 业绩表中，收入同比增加了23％，达到了2.44亿美元，但是利润却下跌了25%，仅剩1740万美元。原因自然是苹果订单的影响了。据悉，苹果的订单占到了 Dialog 公司70%的营收，面对这一情况，该公司 CEO Jalal Bagherli 坚持表示现在一切仍然是积极的。





去年11月，日经新闻曾报道称苹果正在研发自己的电源管理芯片，后来 Dialog 回应称，苹果的这一行为可能会使二者之间的电源管理芯片合同面临风险，之后该公司的股价也迅速下跌19%。 Bagherli 当时表示，他对苹果的计划也没有任何确切的消息，但也承认苹果现在有能力自己设计电源管理芯片，也很有可能在未来几年这么做。其实在今年3月，Dialog 曾宣布它获得了苹果一份到2020年的芯片合同，外媒也纷纷报道 Dialog 和苹果的业务在“持续增长”。Bagherli 则表示合同中的芯片将会被用在许多芯片上，但却并没有指出是哪些设备。所以外界纷纷猜测，这份订单其实是针对其他产品的，iPhone 的电源管理芯片已经被苹果搞定了。分析师 Robin Brass 更加悲观一些，他认为 Dialog 100% 不知道苹果现在的打算，苹果直到今年年底之前都不会和 Dialog 敲定后续的大订单，或许11月的时候苹果才会回过头来给他们“当头一棒”。因为涉及电源芯片对苹果来说太简单了，因为此前 Dialog 也并不负责生产，生产工作是台积电负责的，设计过程只需要一个50到60人的团队。Dialog 会为过于依赖苹果付出代价。

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