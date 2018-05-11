LCD iPhone可能采用的MLCD+屏幕是什么？

更亮、更省电？为你详解一直传今年iPhone看中的LG MLCD+屏幕是什么。

在智能手机领域中，机友们对于 OLED 和 LCD 的争论似乎是一场永无休止的战争。有意思的是，LG 的思路与三星多年专注 OLED 不同，在选择 OLED 和 LCD 双管齐下的情况下，目前仍更专注于 LCD 技术。因为就在最近，LG 在其新旗舰 LG G7 ThinQ 中采用了最新的 MLCD+ 显示技术，并认为这是新一代 LCD 面板技术，能够改变手机行业的游戏规则。





虽然近些年 LG Display 也一直在开发 POLED 面板，但在手机行业的吐槽点不少，或许这才是 LG 更热衷于 LCD 新技术的原因。关键是，有消息称苹果今年的新一代 LCD iPhone 可能也将采用来自 LG 的 MLCD+ 技术显示屏。那么，MLCD+ 技术究竟是什么？又有什么优劣势呢？LG 的 MLCD + 技术其实早就在内部开发中了，去年科技博主 Robert Triggs 早就有幸参观过 LG Display 在韩国的内部展会，当时他表示 LG 的 MLCD+ 面板技术已经从实验室拿出来展示了，并且已经运用到部分电视机和旧款移动设备上，说明有大尺寸也有小尺寸类型的面板，而 G7 的发布则是 LG 首次将 MLCD+ 技术运用于智能手机。MLCD+ 技术是什么呢？毫无疑问，MLCD+ 技术仍然基于现有的 LCD 技术衍生而来。简单地说，传统 LCD 面板包含 R（红色）、G（绿色）和 B （蓝色）三个子像素，而 MLCD+ 在此基础上增加了 W（白色）像素，采用 RGBW 排列。其目的主要是为了提高面板的峰值亮度。

LG 在介绍 LG G7 ThinQ 显示屏时提到，在 MLCD+ 面板技术下，这块屏幕的峰值亮度达到了 1000 尼特（nits），使其成为全球最亮的智能手机显示屏之一。而超高亮度的特性，也更符合于 4K HDR 下一代视频技术的显示标准，因为 4K HDR 视频播放对亮度和对比度的要求非常苛刻，不仅要最暗时够暗，最亮时也能保证亮度，充分满足 HDR 内容的明暗变化。当然了，LG 这块 6.1 英寸的 MLCD+ 屏幕还有其他技术，例如分辨率高达 3120×1440 像素（564ppi），19.5:9 的比例，仅需非常窄的底部，以及 100% 的 DCI*P3 色域等等，需要时还能通过驱动提供多种显示模式（如自动模式、电源模式、游戏模式、专业模式等），或者调节屏幕的色温和 RGB 色阶。不过，MLCD+ 技术最突出的还是亮度特征。那么，为什么仅添加白色子像素，就能带来如此之高的峰值亮度呢？LG 对此也介绍得清楚了。他们认为，传统 LCD 面板上产生白色输出，通常需要通过 3 个彩色滤光片过滤白光然后再重新组合，相当于屏蔽或阻挡了三分之二的光，造成光浪费。而现在 MLCD+ 面板添加了专用的白色子像素，显然可以比传统 RGB LCD 面板产生更多的可见白光。重点是，MLCD+ 面板只需要一层液晶光偏振层来调节亮度即可，无需再增加更多的滤色器，这就摆脱了过去 LCD 的彩色滤光片效率不高，阻挡光输出造成浪费及降低峰值亮度的缺陷。由于透光率更高，显示屏峰值亮度可提高 50%，同时能耗又可减少 33%，画面层次感更强，更加鲜明。

上面这张图 LG Display 官方图就是最好的解释，可以看到，MLCD+ 技术就是在每个全像素在原有 RGB 子像素排列的基础上，再增加一个白色的子像素，重新由 RGBW 的子像素排列组成全像素。不过不可否认，在面板分辨率既定的情况下，这必然会对于子像素密度有所影响，三星就曾表示 RGBW 会降低图像清晰度和对比度（如下图）。要解决这一问题，其实可以将子像素的大小可以缩小，以此来增加总数量，但这么做又会破坏整体显示效果，因为提高峰值亮度的同时，由于子像素更小本身就会变更暗。而另一种做法是，让子像素可以保持相同的大小，但在增加 W（白色）像素的之后，减少 R（红色）、G（绿色）和 B（蓝色）子像素的数量，然而这种方案必然不可能带来更高的的分辨率。

目前不清楚 LG 在 G7 的 MLCD+ 面板中采用的是哪一种解决方案，毕竟分辨率的测量标准在 2016 年的时候已经重新修订，当看到三星 AMOLED 的 PenTile 子像素排列经久不衰就知道情况早已改变，因为无论是三星和 LG，目前两家的面板分辨率都已按照国际显示计量委员会(ICDM)新的分辨率测量标准评定，即通过明暗对比度调制 Cm (Contrast Modulation)来作为显示面板分辨率测量的最佳标准。

对比度调制 Cm 数值越高，显示的内容就越清晰，市场上 RGBW 显示面板的平均对比度调制数值为 60%，而对于 RGB 显示面板这个数字则为 95%。不过，既然 LG 表示 G7 这块 3120×1440 像素的 MLCD+ 显示面板设计符合 4K 内容显示标准，那么在清晰度这些指标上就没有太大问题，毕竟 RGBW 目前也获得了获 ICDM 认证，更不用说在手机那么小的屏幕上，肉眼已经很难分辨出这块高分屏的单个像素了。正如下图，LG 表示自家的 RGBW 比 RGB 更亮、更清晰、可读性更高。

无论如何，减少功耗对大多数手机用户来说绝对是更有意义的事情，而 LG 目前力推的这种 MLCD + 显示面板技术，至少在提高亮度并功耗降低方面的作用上毋庸置疑，这也就意味着未来分辨率高但电池容量不大的手机，也不必太担心显示屏影响续航。正如 LG 所说，通过增加专用的白色子像素，MLCD + 面板能够比传统 RGB LCD 面板产生更高的显示亮度。由于日用不总是需要峰值或非常高的亮度，换句话其实也可以这么说，MLCD+ 面板可以以更低功耗实现与传统 LCD 面板相同的亮度。之前 LG 在展示 MLCD+ 面板时曾表示，同样同尺寸的 MLCD+ 面板比 LG V30 上的 POLED 面板功耗低得多了。虽然白色子像素的加入对色彩管理和调试更严格，但 LG 称亮度发生变化时色彩显示也不会出现任何问题。

如上图，LG 展示了常规 LCD 面板和 MLCD+ 面板并排做功耗对比。在同样的亮度下，MLCD+ 面板的功耗只有传统 LCD 面板大约一半而已。当然，主要显示的内容还是在白色背景上实现，此类内容显示 MLCD+ 的功耗优势最明显，而其他更丰富的场景自然不会看到那么高的能效。因此，综合各种因素，LG 称 MLCD+ 面板比常规 LCD 面板的能效提高了 33%。众所周知，在智能手机上硬件功耗占大头的往往是显示屏，或者说基本比其他任何组件的都更耗电，而网页浏览是手机用户最常见的任务之一，因此 MLCD+ 在功耗方面的改进对用户而言是最有意义的事情。LG 认为，这种技术将 LCD 面板又提升了一个档次。主要是因为除了功耗的改进之外，可提供的亮度更高，也更适合用户日常户外使用场景，再加上高分辨率，以及超薄边框就能容纳的特点，目前来看确实符合旗舰手机对高端显示屏的需求。总之，在 LG 的助推下，采用 RGBW 显示屏的手机接下来可能会越来越多，而购买此类手机的大多数用户，最明显的感受应该是续航已有所改善，同时户外看得更清晰。虽然可能因为白色子像素的加入牺牲一定的显示质量，但在手机那么小的屏幕上应该很难察觉到其中的差异。至于 MLCD+ 显示屏的显示效果以及内部像素结构如何，相信在 LG 新旗舰发售之后，无论是民间还是专业评测机构，一定会有更严苛的详细评测。最后，作为苹果显示面板的长期供应商，LG 确实有可能为 LCD iPhone 供应 MLCD+ 面板，目前大家对这种可能将横扫手机行业的面板技术有什么看法呢？

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