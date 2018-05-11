配件商放出iPhone SE 2渲染图 真有刘海？

配件商悄然上架真机渲染图，iPhone X+5s结合体，老外说没有面容ID。

日前，一家配件零售商在展示新品保护膜时，突然还放出了传闻中苹果“iPhone SE 2”的真机渲染图。而这一渲染图和保护膜表明，iPhone SE 2 也将采用类似 iPhone X 的全面屏设计，即顶部有“凹槽”设计的“刘海”。





据称， Mobile Fun 配件零售商突然展示了 Olixar iPhone SE 2018 的屏幕保护膜产品，产品如何我们就不讨论了，关键是还一同放出了 iPhone SE 2 的渲染图。从图大家应该可以看到，所谓的 iPhone SE 2 设计语言与高端旗舰 iPhone X 相似，相当于“iPhone 5s + X”合体，去掉了 HOME 键，额头位置设有相同的“刘海”，这部分面积不小，有可能设有原深感摄像头系统。关于保护膜的描述信息显示，其能保护的屏幕区域面积为长 121.04mm 和宽 55.82mm。因此考虑到渲染图中的超窄边框设计，机身的大小与 iPhone SE 相比更小，但有了全面屏视野更大。不得不说，从去年 11 月开始，就有传闻认为 iPhone SE 2 会采用这样的设计，包括在微博上非常假的真机视频也这么认为。不过，更多的传闻则指出，全新的 iPhone SE 2 外观很大程度上与现款保持一致，唯一的改进就是背部换成玻璃背板，因为苹果会为机子加入无线充电技术。另外，大量机友都认为，iPhone SE 2 更注重的还是内部规格的升级，而非外观，例如升级 A10 或 A11 处理器，并配备 2GB 或更大的内存等。

说实话，渲染图上的 iPhone SE 2 设计不太符合逻辑，它更像是 2018 年 LCD 版 iPhone 的设计，而不是成本一省再省的 iPhone SE 产品线。因为原深感摄像头模组会增加不少成本，而且还需要搭载 A11 芯片的神经网络引擎进行 AI 运算，学习不断变化的人脸，所以产品最终定价可能接近于 iPhone 8，在这种情况下苹果又如何打开印度市场呢？关键是，如果 iPhone SE 2 真的有原深感摄像头模组和 A11 芯片，去年新发布的 iPhone X 在大众消费者面前无疑是更贬值的存在，更不用说 iPhone 8 系列了，甚至可能影响到今年秋季全新发布的新一代 LCD 屏 iPhone。毕竟如果消费者在更便宜的产品上获得了高端功能，就更少人愿意再花八千块去买旗舰机了。不过，有外媒认为，Olixar 之前也曾准确渲染过 iPhone X 的保护膜，当时与真机完全相符，所以还存在一定的可靠性。还有一些外媒则表示，可以先对泄露图保留真实的意见，但这款产品不会有原深感摄像头，他们也不明白没有没有面容 ID 为何还搞那么大“刘海”，并且不清楚有无 Touch ID 指纹识别在背部，他们还猜测可能采用中国手机相同的屏幕指纹识别技术。无论如何，如果按照正常思路理解，配件商所提供的未发布手机及相关配件的渲染图，更多只是充当占位符的作用而已。当然了，近期也有传闻和相关迹象表明，iPhone SE 可能会在 6 月份亮相。

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