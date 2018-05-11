苹果与高盛将合作发行Apple Pay信用卡

我们可能会在下个月的 WWDC 上了解到更多相关信息

苹果将与高盛（Goldman Sachs）联名发行一张 Apple Pay 信用卡，计划在 2019 年初推出。







之前曾在 2 月份就有新闻称，苹果与高盛一直以来都有合作，比如高盛为苹果提供购买 iPhone 和其他设备转向店内贷款，吸引更多人为苹果产品而消费。而他们现在意图将这种合作扩展到信用卡服务。苹果并不是第一次与银行合作推出信贷消费服务，该公司已经和英国巴克莱银行合作，提供购买苹果产品的无息贷款，并且还可以获得苹果礼品卡积分。



根据华尔街日报的消息，苹果此次与高盛一起发行的信用卡，或可享受一些更好的优惠，而作为全球最大的投资银行和金融机构之一，高盛集团也希望通过向购买苹果产品消费者和企业提供信用贷来拉动自己的业务，这也是高盛这家华尔街公司首次进入银行卡领域。



同时，新的 Apple Pay 信用卡将取代现有的 Apple Rewards 信用卡，而高盛也将取代巴克莱成为苹果新的长期积分回馈卡合作关系人。







据推测，Apple Pay 信用卡将作为苹果移动支付服务的一部分销售，随着硬件产品销量增长开始放缓，苹果正在将更多资源倾斜于移动支付、流媒体音乐以及 App Store 等服务业务上，而 Apple Pay 的每一笔交易都能创造收入，这是苹果收入的关键来源。根据苹果 Q2 财报，通过加大在中国和日本两地 Apple Pay 的推广力度，该项服务的活跃用户翻了一番，但是普及程度还是没有达到苹果预期，发行信用卡可以提高 Apple Pay 的认知度。



消息称苹果和高盛仍在商讨信用卡的条款和福利措施，包括给予消费者的优惠项目等等。如果谈判进行得顺利的话，我们可能会在下个月的 WWDC 上了解到更多相关信息，敬请关注。

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