Steam游戏可以在iPhone上玩 但需要手柄

想在iPhone上玩Steam游戏？G胖说没问题。

Valve 新应用 Steam Link 允许玩家将 Steam 库里的游戏画面串流到 iPhone、iPad 以及 Apple TV 上运行，当然该应用也支持 Android 系统。







Steam Link 为免费应用，将在 5 月 21 日率先在 Android 开始测试，并在未来几周内上架苹果 App Store。该应用可以通过一个 5G Wi-Fi 环境下的手机、平板等设备体验 Steam 库里的游戏，当然，将移动设备直连上电脑也可以。



不过游戏本身的操控模式不会因为串流到这些设备上发生改变（也不可能发生改变），所以想要顺利玩游戏的话还得准备一个外接手柄，包括 Steam 手柄和 MFi 认证的手柄等等。这样看起来的话，Steam Link 实际上就是把 iOS/安卓以及 Apple TV 等当做一个显示设备，将游戏画面实时串流过来，然后再把玩家的控制命令实时同步到游戏端。



虽然和我们想象的“在手机上玩 Steam 游戏”不大一样，不过它可以在你离开电脑也能享受 Steam 游戏，算是 Steam 迈向移动化的一大步。同时不排除 Steam Link 会针对某些兼容触摸操作的游戏做优化的可能，让少数特定游戏不需要手柄，直接在手机/平板的触屏上控制。







除了 Steam Link 之外，今年夏天还会有一个 Steam 视频应用上线，用户可以在 iOS 和 Android 设备上观看视频库中的内容，毕竟 Valve 已经开始通过 Steam 销售电影和电视节目，而这款应用将更好地扩展其内容传递途径。



对于广大 Steam 玩家来说这无疑是个不错的消息，当然 5G WiFi 网络的硬性要求也不低，想要顺利体验到这个功能或许还需要一点时间。

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