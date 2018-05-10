Jony Ive访谈：设计Apple Watch的幕后故事

苹果认为，与其成为世界最大制表商，更愿意看到来自用户的积极反馈。

Apple Watch 的设计一直都是业内讨论的焦点，有人认为苹果应该采用和传统手表一样的圆形表盘，因为这样更好看，而有些人认为现在的圆角矩形显示面积更科学，更适合显示除了时间以外的内容。那么作为负责苹果公司所有设计工作的 Jony Ive 是怎么看待 Apple Watch 的呢？来看看他最新的采访。









Jony Ive 最近接受了钟表类网站 Hodinkee 创始人的采访，透露了很多和 Apple Watch 有关的趣事和研发背景。Ive 表示，其实苹果公司创始人、前任 CEO 乔布斯对于手表类产品并没什么兴趣，甚至平时都不怎么带手表。所以直到2012年——乔布斯逝世之后——才开始对 Apple Watch 进行早期讨论。他表示乔布斯的离世让所有苹果员工开始思考一些重要问题，比如“苹果未来的发展方向”、“能为用户做哪些贡献”。

在决定做手表的时候，苹果认为这是一款专注于用户个人的产品，但是和此前的很多产品不同，智能手表完全没有参考文献、案例的存在，所以苹果在着手做 Apple Watch 之前咨询了一系列的手表行业专家：拥有40年专业经验的钟表师 Will Andrewes 、皇家天文台名誉馆长 Jonathan Betts 、古董钟表专家 DominiqueFléchon 、高级钟表协会历史学家 GrégoryGardinetti 、作家和心理学讲师 Claudia Hammond 、伦敦科学博物馆技术和工程管理学家 David Rooney 和牛津大学天体物理学家 Chris Lintott 。还有一位 Ive 的老朋友 Marc Newson ，这位曾经创造过几款手表的设计师也影响了 Apple Watch 的发展，Apple Watch 上有很多 Newson 设计风格的影子。

而 Ive 自己对于手表也有很多研究，他表示自己第一款机械手表是 OMEGA 的 SPEEDMASTER 系列，而百达翠丽的鹦鹉螺曾是他的梦想。

在 Apple Watch 的研发过程中，其实苹果一开始并不打算让它解决特殊的问题，对于“优化”的重视远大于“创造”，比如说在手表结构上，Apple Watch 米兰尼斯表带的吸附式设计就很优秀；同时旋转表冠和 3D Touch 的屏幕相结合也让这一小块屏幕有了便利的交互方式。

但是随着“健康”功能的不断发展，苹果发现越来越多的用户是冲着这个来的，所以在后面几代的产品上，苹果将重心转向了“创造”这一面，所以我们可以看到，Apple Watch 现在的健康监控并不仅限于心率。不过总的来说，Apple Watch 还是一款适应性非常强的产品， Ive 表示，无论是用户想要更加及时的信息推送、想远离手机又同时保持通讯畅通、想监控健康，或者只是想有一个高档装饰品，Apple Watch 都能满足，这也是苹果探索高端版腕表黄金和陶瓷等新材料的原因。

最后，虽然苹果从未透露 Apple Watch 的销量，但是大家都知道 Apple Watch 已经成为世界销量最高的手表了，不过 Ive 表示，与其看到苹果成为世界最大制表商，自己更愿意看到来自用户的积极反馈。

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