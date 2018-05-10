Jony Ive访谈：设计Apple Watch的幕后故事

苹果认为，与其成为世界最大制表商，更愿意看到来自用户的积极反馈。
Apple Watch 的设计一直都是业内讨论的焦点，有人认为苹果应该采用和传统手表一样的圆形表盘，因为这样更好看，而有些人认为现在的圆角矩形显示面积更科学，更适合显示除了时间以外的内容。那么作为负责苹果公司所有设计工作的 Jony Ive 是怎么看待 Apple Watch 的呢？来看看他最新的采访。
Jony Ive 最近接受了钟表类网站 Hodinkee 创始人的采访，透露了很多和 Apple Watch 有关的趣事和研发背景。
Ive 表示，其实苹果公司创始人、前任 CEO 乔布斯对于手表类产品并没什么兴趣，甚至平时都不怎么带手表。所以直到2012年——乔布斯逝世之后——才开始对 Apple Watch 进行早期讨论。他表示乔布斯的离世让所有苹果员工开始思考一些重要问题，比如“苹果未来的发展方向”、“能为用户做哪些贡献”。
在决定做手表的时候，苹果认为这是一款专注于用户个人的产品，但是和此前的很多产品不同，智能手表完全没有参考文献、案例的存在，所以苹果在着手做 Apple Watch 之前咨询了一系列的手表行业专家：
拥有40年专业经验的钟表师 Will Andrewes 、皇家天文台名誉馆长 Jonathan Betts 、古董钟表专家 DominiqueFléchon 、高级钟表协会历史学家 GrégoryGardinetti 、作家和心理学讲师 Claudia Hammond 、伦敦科学博物馆技术和工程管理学家 David Rooney 和牛津大学天体物理学家 Chris Lintott 。
还有一位 Ive 的老朋友 Marc Newson ，这位曾经创造过几款手表的设计师也影响了 Apple Watch 的发展，Apple Watch 上有很多 Newson 设计风格的影子。
而 Ive 自己对于手表也有很多研究，他表示自己第一款机械手表是 OMEGA 的 SPEEDMASTER 系列，而百达翠丽的鹦鹉螺曾是他的梦想。
在 Apple Watch 的研发过程中，其实苹果一开始并不打算让它解决特殊的问题，对于“优化”的重视远大于“创造”，比如说在手表结构上，Apple Watch 米兰尼斯表带的吸附式设计就很优秀；同时旋转表冠和 3D Touch 的屏幕相结合也让这一小块屏幕有了便利的交互方式。
但是随着“健康”功能的不断发展，苹果发现越来越多的用户是冲着这个来的，所以在后面几代的产品上，苹果将重心转向了“创造”这一面，所以我们可以看到，Apple Watch 现在的健康监控并不仅限于心率。
不过总的来说，Apple Watch 还是一款适应性非常强的产品， Ive 表示，无论是用户想要更加及时的信息推送、想远离手机又同时保持通讯畅通、想监控健康，或者只是想有一个高档装饰品，Apple Watch 都能满足，这也是苹果探索高端版腕表黄金和陶瓷等新材料的原因。
最后，虽然苹果从未透露 Apple Watch 的销量，但是大家都知道 Apple Watch 已经成为世界销量最高的手表了，不过 Ive 表示，与其看到苹果成为世界最大制表商，自己更愿意看到来自用户的积极反馈。
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