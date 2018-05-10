苹果将用无人机来优化地图 已获得测试批准

通过无人机，苹果能够更加及时地更新地图，并且优化地图的细节。

说起无人机，很多人都知道它能够拍摄各种高空美景，但其实它能做的还有很多。今天美国政府推出了一项无人机试点计划，亚马逊、苹果、英特尔，高通和空中客车都将参加这轮无人机测试，而每家企业都计划让无人机在各种领域迸发出更大的能量。





美国运输部今天公布了10个竞选获胜州，这些州的地方政府能够联合前文提到的这几家公司展开无人机实验，而苹果、高通等公司也都是从200多家竞选公司中脱颖而出的胜利者。获得许可的州和公司将能够获得更多无人机测试权限，比如他们能够在夜间测试，还能够进行高空、超视距飞行测试。那么他们能用无人机来做什么呢？据美国官员透露，这些公司将分别专注于包裹交付、智能城市、环境监测、精准农业、管道监督和机场附近无人机的项目。是不是想到了现在国内大热的“无人机快递”、“无人机撒农药”等项目？具体到每家公司身上的话，我们可以来了解一下苹果的计划。苹果公司合作的对象为北卡罗来纳州，他们计划通过无人机捕捉的航拍图像来改善苹果公司的地图应用。通过无人机的拍摄，苹果能够更加及时地更新地图，并且优化地图的细节，未来这一技术也将于世界范围内使用，而不仅限于美国。不过苹果仍然保持了“隐私至上”的宗旨，承诺将会模糊处理无人机拍到的人脸、车牌号等图像，以保护人们的隐私。

需要强调的是，这一消息并不意味着苹果将会进军无人机行业，这些企业中，只有英特尔、亚马逊和空中客车有自己的无人机产品，苹果使用的无人机几乎都来自大疆创新和 Propel 等合作伙伴。

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