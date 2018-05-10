苹果敦促美国FCC开放更多5G无线电频段

苹果：美国一直都是无线创新的领导者，重要原因就是愿意开放新的频段。

5G 时代马上就要到来，虽然苹果暂时还没有研发网络基带，也不是电信运营商，但他们其实也非常关注这一技术的发展。今天苹果公司向美国联邦通信委员会（FCC）表示，强烈建议对方能够将超高无线电频谱对 5G 技术和未来其他可能的用途免费开放。





FCC 作为监管机构，拥有美国市场无线电频谱的授权权利，他们会将不同频段分配给不同产品或是通讯技术，比如有些频段是无线电视和广播用的，而大部分频谱都分配给了2G、3G 和 4G 网络， 现在 FCC 正在做的，就是分配 5G 网络的频谱。其实高频频谱一直争议很大，FFC 曾向公众征求 95GHz 以上频段的使用建议，最后得出“不适合用于无线通讯”的结论。据悉，苹果希望看到 95GHz 至 3000GHz 范围内的频率能够开放使用，但是现在仍然没有得到许可。Business Insider 表示，苹果公司在咨询回应文件中表示，如何使用无线电频谱应该由市场来决定，而不是政府部门：苹果公司建议委员会采取这一建议，目标是鼓励一系列创新的商业模式和工程研究，市场的力量才能够利用好这些频率。监管部门应该避免限制性规则，因为这些规则会限制已经崭露头角技术，进而限制美国的竞争力。而从历史上看，美国一直都是无线创新的领导者，其中重要的一个原因就是他们愿意开放新的频谱，但这次 FCC 却犹豫了。具体的操作方式上， 苹果建议 FCC 不再延续此前“授权频段”的方式，过去美国企业要使用某个频段需要向 FCC 支付使用授权费，而苹果认为 FCC 应该保留一些不收授权费的频段。值得一提的是，苹果公司拥有大量 5G 专利，并且早已经获得了 FCC 的许可证，能够在办公园区的特定地点进行 5G 测试。把这一消息和最近苹果正在研发自主知识产权的网络基带的新闻放在一起看，大家觉得苹果有没有可能进军通信业呢？

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