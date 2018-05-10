iPhone电池库存已不再短缺 更换无需排队

经历了数月的缺货之后，苹果公司表示，所有型号的iPhone现在都无需等待就能替换电池。

自从苹果上线低价更换电池服务以来，希望更换自己电池的老款 iPhone 用户就陷入了漫长的等待中，因为货源不足且需求太大，iPhone 6 Plus 等机型预约之后往往需要等待超过一个月的时间才能得到服务。不过这一情况从今天开始不复存在了，苹果公司表示，所有型号的 iPhone 都无需等待就能替换电池。



其实在4月27日，苹果就已经向 Apple Store 和苹果授权服务提供商发去了内部备忘录，表示“所有 iPhone 替换电池的库存现在都可以立即满足需求”，外媒 MacRumors 表示这一内部备忘录从可靠渠道获得，可信度非常高。





但是因为 Apple Store 和授权服务商遍布全球，所以更换电池的效率可能会因地区而异。虽然苹果在备忘录中表示已经无需等待，但在官方支持网站上，依然显示更换过程最多可能需要5个工作日。因为 iPhone 的“降频门”，苹果在2017年12月底上线了低价更换老款 iPhone 电池的服务，以表达对消费者的歉意。只要你的 iPhone 没有在第三方渠道维修过，就能前往 Apple Store 以214元人民币（美国市场为27美元）更换一块新电池。但是因为更换电池人数实在太多，苹果年初时表示电池供应短缺可能会持续到4月，最长的等待时间为一个月。并且在最高峰的时段，不少外媒表示苹果为了缓解供货、人力压力，聘请了第三方维修服务商来协助完成，并且重新分配了 AppleCare 员工，以缓解部分 Apple Store 中积压的 iPhone 电池更换订单。如果你的 iPhone 出现了性能下降的情况，不妨升级到 iOS 11.3 之后查看一下电池剩余寿命，如果已经不足90%则建议前往苹果授权服务商或官方直营店进行更换，这项低价更换服务将会一直持续到2018年结束。

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