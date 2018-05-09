iPhone X在欧洲也是销量之王 但“追兵”很猛

即使iPhone在欧洲销量下滑，iPhone X依然是最卖座机型，可华为和小米也太猛了……

据此前各大市场的数据，iPhone X 虽然被集体看衰，但是在中国、美国等市场都成为了销量之王，世界范围之内也同样如此。今天 Canalys 又发文称，即使是在欧洲，iPhone X 依然是那个最卖座的智能手机。





Canalys 表示，在智能手机市场已经进入疲劳期时，旗舰手机已经无法打动消费者了，人们往往愿意花更少的钱去买一台还不错的中端机型，所以 iPhone X 的这一成就尤其令人印象深刻。从数据上来看，2018年第一季度欧洲智能手机出货量同比下降了6.3%，创造了有史以来最大的跌幅，6.3%的下滑放在世界范围内也是数一数二的跌幅，更别西欧地区的跌幅更是高达13.9%，出货量仅为3010万台。

而在这一情况下，苹果出货量超过了1020万部，虽然称不上逆市上涨，但总体来看仅下滑了5.4%，并没有拖后腿。而 iPhone X 的出货量相比2017年第四季度虽然略有下降，但仍然占到了所有 iPhone 销量的25%，是欧洲地区销量最高的机型。但是 Canalys 同样指出，高端品牌正在面临双重挑战，因为不仅用户平均换机周期越来越长，并且廉价品牌也越来越强势。比如荣耀、小米等公司一直在推动双摄等“高端卖点”下放到中低端机型上，所以这两个品牌在前一年的出货量疯狂增长了150%。并且随着智能手机屏幕越来越大，5.5英寸以上的手机出货量也增加了50%，18：9屏幕逐渐成为主流。不过相比苹果，三星的日子可能更加难过一些，虽然上季度三星的出货量依然是世界第一，达到了1500万台，但是在欧洲市场同比下滑多达15%，华为在中低端市场给三星的压力实在是太大了，该品牌上季度在欧洲市场出货量狂涨38.6%，而马上小米也正在大举扩展欧洲市场（+999%的增长是什么鬼），其他品牌会越来越难过。

最后话题回到苹果身上， Canalys 表示苹果广泛的选择是保持销售活跃的重要因素，虽然 iPhone X 的销量占到25%，但其实 iPhone SE、6和6s 的销量也占到了25%，而这几个型号都是两年或更久以前推出的产品了，到现在依然能发挥余热。而苹果表示 iPhone X 从上市以来一直都是最畅销的 iPhone，大家觉得苹果会像有些媒体说的那样让 iPhone X 在今年停产吗？

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