iOS又爆bug：这个小黑点会导致设备崩溃

还记得那个会导致手机崩溃的印度字符吗？现在它的“继承者”来了。
还记得几个月前那个会导致 iPhone 崩溃的印度字符吗？当时苹果为了修复这个 bug 紧急上线了 iOS 11.2.6 版本。没想到今天iOS 又爆出了类似的问题，当我们输入、读取下图中表情符号的时候（括号、黑点和手指都包含在内），会导致 iOS 11.3 和 11.4 崩溃，人们将这一 bug 称作“黑点错误”。
据悉，这一 bug 此前也出现在 Android 系统和 WhatsApp 应用中，本质上是一个统一码字符，也就是我们平时使用 emoji 表情时代表这个表情的字符。当我们在 iOS 中输入或读取这个表情时，它会扰乱 CPU 的运算周期，所以如果你收到了别人发来的这个表情，应用或系统会重复崩溃。
不过目前为止该 bug 只对 iOS 11.3 和 11.4 的 beta 版有较大影响，现在这一问题已经引起了公众的关注，甚至已经有好事者做出了网页来做这个恶作剧，所以人们希望苹果立即发布修复系统。
那么如果你不幸中招，该如何解决呢？只要能够删除带有这个符号的消息就够了。比如强制退出信息应用之后用 3D Touch 打开新建消息对话框，然后回到主消息列表删除这个对话，或者登陆另一个 iCloud 的同步设备删除这条消息。
对这种现象外媒表示，统一码字符是非常复杂的，苹果和谷歌等开发商无法消除所有和统一码相关的 bug ，所以他们和这些 bug 之间就像是猫和老鼠的比赛一般。很显然，与上次一样，苹果可能会很快发布一版系统修复这一 bug。
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