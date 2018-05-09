苹果正招聘大量资深编辑 志在发展原创新闻

听说苹果在招编辑？我不禁有了一个大胆的想法。

过去一段时间内，有关苹果大力发展原创内容的消息层出不穷，比如说投资10亿美元制作原创电视节目，甚至还有人表示苹果可能会收购 Netflix 公司。但苹果在内容上的努力并不仅限于视频，文字内容也同样重要。据统计，现在苹果公司对编辑职位的招聘数量达到了历史峰值。





这次又是研究公司 Thinknum 获得的数据，该公司表示苹果从2015年开始招聘新闻编辑，但是此前这些编辑的工作更多只是从其他网站、出版物中寻找有价值的内容和新闻，然后发布在 News 应用中。现在苹果则希望 News 应用中能够有更多原创的内容，所以编辑岗位的招聘数量也在大幅上升。

据统计，在2017年11月时，News 应用的招聘人数达到了一个高峰，后续就在不断下降。但是“编辑”这一类人员的招聘数量却一直没有下降。比如现在，苹果在招聘“政治编辑”、“商业编辑”和“美国编辑”等职位，更重要的是，苹果要求应聘的人拥有7年以上的工作经验，很显然，这些编辑需要做的事情很重要，苹果需要“对高质量新闻有深刻理解”的人。

外媒猜测，苹果可能是希望重新设计 News 应用，因为苹果招聘的编辑工作地点遍布世界各地，包括伦敦、纽约、首尔、上海、新加坡、台北和东京等，苹果总部当然也在内，职位分类囊括了视频、艺术、商业等方面，或许这是为了保证各地 News 应用中内容的独特性和针对性。更耐人寻味的一点是，苹果在两个月前宣布收购了数字杂志服务 Texture ，当时就有分析师猜测苹果计划在一年内推出优质杂志和新闻订阅服务。

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