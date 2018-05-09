苹果新隐私条例：禁止开发者滥用数据 大量App下架

苹果：未经许可，不得使用或传输用户个人数据，请告知用户这些数据将会被如何使用、在哪里使用。

苹果一直非常注重用户的隐私保护，但是他们能做的也仅仅是规定 App 开发者能够获得哪些权限和数据，但具体这些数据会被用在哪些地方，苹果能做出的规定却不多。不过今天开始，苹果公司终于开始打击滥用用户数据的行为了，所有向第三方分享用户位置信息的 App 都将被下架。





到目前为止，9to5mac 等媒体已经发现多起被下架的案例，苹果通过邮件向这些开发者表示“正在重新评估你的 App”，然后就进行了下架处理。他们的 App 违反了 App Store 指南的第5.1.1和5.1.2章节的规定：对此苹果解释道，开发者必须删除和违规行为相关的所有代码、框架和 SDK，然后再提交给 App Store 进行审核。此前这些 App 并没有告诉用户他们的位置信息会用来做什么，但苹果现在希望开发人员能够向用户解释清楚，而不是直接拿来就用。至于苹果这样做的原因，还是因为欧盟的“通用数据保护条例”（GDPR），这一条例将会在5月25日生效，对用户的隐私、数据保护提出了更高的要求。并且苹果也针对新条例做出了多项承诺，比如说提供一个 Apple ID 的网页，让用户能够在这一网页上查看、管理所有保存的数据等等。

从今天的这一新规可以看出，苹果对于隐私的管理和重视将不再仅限于自身，还会对开发人员提出更高的要求，确保开发人员对用户数据也采取同样的保护措施。并且苹果对用户数据的保护也不会仅限于“位置信息”：

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